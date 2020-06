Bílý dům táhne proti knize Boltona

Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa stupňuje tažení proti knize jeho někdejšího poradce Johna Boltona. Ministerstvo spravedlnosti požádalo federálního soudce o vydání předběžného rozhodnutí, které by Boltonovi zakázalo knihu zveřejnit, a žádá, aby se omezení vztahovalo i na nakladatele a knihkupce. Ale protože kniha už je vytištěna a část nákladu obdržely obchody, je šance na úspěch kroku vlády USA mizivá, píše The New York Times.

Úryvky z knihy Johna Boltona (na snímku) popisují beznaděj, jež se občas při jednání zmocňovala spolupracovníků prezidenta. Po setkání Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem (2018) dostal Bolton od ministra zahraničí Mikea Pompea do ruky vzkaz, že prezident »plácá blbosti«. Za měsíc měl Pompeo prohlásit, že Trumpovo diplomatické úsilí s KLDR má »nulovou šanci na úspěch«. FOTO - Wikimedia commons

»Zveřejnění rukopisu poškodí národní bezpečnost USA,« zopakovalo ministerstvo spravedlnosti v žádosti o zastavení publikace knihy argument, který Bílý dům používá už několik měsíců. Kvůli němu se vydání knihy zpozdilo, jelikož Bolton musel z rukopisu vyřadit pasáže, jež podle vlády obsahovaly tajné informace. Ministerstvo žádostí zesílilo své snahy den poté, co na Boltona podalo žalobu za to, že údajně řádně nedokončil kontrolní proces týkající se knihy, k němuž se zavázal, když přijímal bezpečnostní prověrku. V dřívější žalobě úřad žádal, aby soud Boltonovi zabavil veškeré příjmy, jež mu z knihy plynou. Nyní ale ministerstvo chce, aby soud nařídil dočasné zmrazení publikačního procesu, dokud kauza nedospěje k verdiktu. Podle odborníků však ministerská žádost asi neuspěje z praktických i právních důvodů. Kniha už v mnoha exemplářích dorazila do obchodů a úryvky z ní se objevily v médiích. Nejvyšší soud přitom v mnoha předchozích kauzách rozhodl, že snahy vlády zabránit uveřejnění literárních děl jen zřídka neodporují prvnímu dodatku americké ústavy, který garantuje svobodu slova a vyjadřování.

»Středeční žádost vlády je zbytečnou, politicky motivovanou přehlídkou marnosti,« napsal nakladatelský dům Simon & Schuster, jenž knihu vydává. V USA a po celém světě jsou již v distribuci stovky tisíc výtisků a soudní zákaz by už ničeho nedosáhl. Podle listu ale skutečně hrozí, že soudy Boltona potrestají po vydání knihy tím, že mu zabaví honorář, který se podle médií pohybuje kolem dvou milionů dolarů (asi 47,3 milionu Kč). Bolton totiž neobdržel oficiální potvrzení, že úspěšně završil kontrolní proces rukopisu s činiteli Bílého domu, kteří dohlížejí, aby v knize nebyly utajované informace. Bolton říká, že dostal zelenou pro vydání díla ústně po několikaměsíčních úpravách nevyhovujících pasáží. Jeho právník se domnívá, že Bílý dům zneužívá argumentů o národní bezpečnosti, aby zabránil zveřejnění nepříjemných informací o Donaldu Trumpovi.

Podle zveřejněných úryvků Bolton v knize např. tvrdí, že Trump žádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o pomoc se svým znovuzvolením v nadcházejících volbách. Kvůli podobnému jednání s ukrajinským protějškem přitom Trump čelil na přelomu roku ústavní žalobě, osvobodil ho však republikány ovládaný Senát. Podle exporadce při jednání se Si nešlo ze strany Trumpa o izolovaný incident, ale o součást »vzorce zásadně nepřijatelného chování, které podkopává samu legitimitu prezidentského úřadu«. »Je to lhář,« řekl v reakci Trump deníku The Wall Street Journal. »Každý v Bílém domě Johna Boltona nenáviděl,« dodal. Také tvrdí, že Bolton je neschopný.

Bolton zmiňuje i Trumpův rozhovor s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Ten prý předal v květnu 2018 Trumpovi zprávu, jež hovořila o nevině turecké firmy, kterou vyšetřovali prokurátoři z jižního okrsku státu New York. »Trump následně řekl Erdoganovi, že prokurátoři z jižního okrsku nejsou jeho lidé, ale lidé Baracka Obamy, což je problém, který se napraví, až budou nahrazeni jeho lidmi,« píše Bolton. Trump v roce 2018 také nevěděl, že Británie disponuje jadernými zbraněmi; jeho neznalost vyšla najevo při rozhovoru s tehdejší britskou premiérkou Theresou Mayovou. Prezident podle Boltona projevil i další základní geopolitické neznalosti a byl proto terčem posměšků od řady svých poradců a vysokých vládních činitelů.

(ava, čtk)