KSČM může na deficit kývnout, má však podmínky

Komunisté chtějí v případě zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun vyčlenit prostřednictvím doprovodného usnesení peníze na rozvoj online výuky ve školách a pozměňovacím návrhem určit asi dvě miliardy na odměny pro sestry v sociálních službách.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) o tomto požadavku informovala ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). Rozhodnutí o podpoře zvýšení schodku bude podle Vostré na kolektivních orgánech strany. V sobotu se sejde Ústřední výbor KSČM, který by měl patrně říci poslední slovo a doporučit, jak se mají poslanci KSČM při hlasování zachovat. Dolní komora bude o rozpočtové novele jednat v úterý, vládní koalice to zatím nemá u poslanců jisté.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Vostrá se Schillerovou probíraly, na co budou určené výdaje zhruba 137 miliard korun, které byly původně označené jako vládní rozpočtová rezerva. »Informovala jsem také ministryni, že budeme dávat mírné úpravy prostřednictvím pozměňovacího návrhu,« dodala komunistická poslankyně. Mělo by jít o vyčlenění asi dvou miliard pro sestry v sociálních službách. KSČM také trvá na konsolidaci schodku v příštích sedmi letech.

V doprovodném usnesení by podle komunistů Sněmovna měla vyčlenit peníze na online výuku, protože asi 10 tisíc žáků se nemohlo při uzavření škol kvůli koronaviru výuky přes internet účastnit. »Neměli vybavení. Peníze by měly zajistit, aby na to školy byly případně připraveny,« vysvětlila Vostrá.

V rámci změn letošního rozpočtu už nebudou komunisté s vládou probírat výdaje na obranu. »Náš požadavek na nezvyšování prostředků na tyto investice a nákupy trvá a doufám, že se projeví v rámci přípravy rozpočtu 2021, kde už přijdou na přetřes i úsporná opatření,« dodala Vostrá.

Zástupci KSČM hovoří o tom, že o podpoře rozhodne v sobotu širší vedení strany, její ústřední výbor. »Já s výsledky jednání seznámím kolektivní orgány a ty udělají nějaký závěr,« uvedla Vostrá. České televizi řekla, že osobně nevidí zásadnější problém a většina bodů rozpočtu v podstatě plní usnesení stranického orgánu KSČM. »Z mého pohledu by ty peníze měly jít tam, kam mají,« řekla předsedkyně sněmovních rozpočtářů.

Lidovci pro případnou podporu zvýšení deficitu žádají od vlády zveřejnění informací o dosavadním čerpání peněz a jasné stanovení, na co budou určeny dodatečné prostředky. Kabinet by také měl zvážit snížení navrženého deficitu z plánovaných 500 miliard na 450 miliard korun. O postoji strany k případné podpoře deficitu bude jednat celostátní konference lidovců. Představitelé KDU-ČSL to řekli po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní Schillerovou. V pondělí by mělo dojít k dalšímu jednání se zástupci hnutí.

