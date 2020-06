Ilustrační FOTO - Pixabay

Práce z domova se většině lidí zalíbila

Pandemie způsobená koronavirem by mohla vést k dlouhodobému přechodu k práci z domova. Uvedla to výzkumná společnost Strategy Analytics. Vychází přitom z výsledků své studie, která vyhodnocuje postoj více než 5000 spotřebitelů ve Spojených státech, Německu, Británii a Číně.

»Všechny údaje signalizují, že navzdory všem problémům souvisejícím s pandemií řada zaměstnanců zjistila, že práce z domova přináší výrazné zlepšení kvality života, a nerada by o tyto výhody přišla, až se ekonomika vymaní z krize,« uvedl viceprezident a hlavní analytik společnosti Strategy Analytics David Mercer.

Zhruba 80 až 90 procent respondentů, kteří během pandemie pracovali z domova, uvedlo, že se jim tento způsob práce líbí. Pouze necelá pětina ze všech respondentů by podle průzkumu byla nešťastná v případě, že by zaměstnavatel zavedl práci z domova povinně.

Studie s názvem »Práce z domova před a po pandemii« mimo jiné ukázala, že zaměstnanci v USA, Británii a Německu mají v souvislosti s prací z domova obavy zejména z nedostatečné komunikace s kolegy a z pocitu izolace. Čínské zaměstnance pak nejvíce znepokojuje, že jim doma bude chybět vybavení potřebné k práci.

»Zaměstnavatelé musejí pochopit dopady práce z domova na jejich zavedené podnikatelské praktiky,« upozornila Arleen Denqueová ze společnosti Strategy Analytics.

Přechod k práci z domova bude mít podle Strategy Analytics dopad i na životní styl zaměstnanců, včetně nákupních zvyklostí, cestování a trávení volného času. »Obchodní značky musejí identifikovat problémy i příležitosti spojené s těmito podstatnými změnami pracovního prostředí a životního stylu,« uvedla Denqueová.

Jak je to u nás

V České republice z domova stále pracuje okolo osmi procent zaměstnanců, 12 procent se vrátilo do kanceláře. Téměř polovina Čechů by si přála zachovat alespoň částečnou flexibilitu práce i po uvolnění všech bezpečnostních opatření proti koronaviru.

Vyplývá to z průzkumu Median pro firmu Eset mezi 1000 respondenty.

Zhruba 41 % lidí uvádí, že jejich profese práci z domova neumožňuje. Třetina pak prozatím nepracuje, přičemž tato kategorie zahrnuje kromě nezaměstnaných také rodiče pobírající ošetřovatelský příspěvek (OČR), živnostníky, zaměstnance na překážkách v práci a další.

Pouze třetina lidí říká, že se po skončení všech opatření chce vrátit do kanceláře na celou svou pracovní dobu. Naopak desetina by nejraději natrvalo pracovala z domova. Většina lidí by volila kompromis, 26 % zaměstnanců si přeje alespoň jeden den v týdnu pracovat z domova. Dalších 23 % by pak ocenilo možnost se flexibilně rozhodnout, kde budou pracovat.

»Vnímám jednoznačný trend nabídnout zaměstnancům flexibilitu. Myslím, že korona krize nástup tohoto trendu urychlí. Flexibilita umožňuje lidem lépe skloubit pracovní a rodinný život. Řada studií dokazuje, že právě vybalancování soukromého života a pracovních povinností přispívá k lepšímu výkonu a také k větší loajalitě zaměstnanců,« uvedla ředitelka lidských zdrojů Esetu Marcela Pekníková.

Doma naopak lidé nejčastěji postrádali osobní kontakt s kolegy (47 %), klidnou atmosféru v kanceláři (22 %) a technické vybavení (18 %). Někteří (38 %) také zaznamenali problém s oddělením soukromého a pracovního života. Jen čtvrtině respondentů nechybělo nic.

Čtvrtina pracujících z domova neměla zajištěné pracovní vybavení a byla odkázána na své vlastní. Téměř 40 % zaměstnanců dostalo jak odpovídající technické zařízení, tak pokyny pro práci na dálku.

