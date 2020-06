Ilustrační FOTO - Pixabay

Filipínští školáci čekají na vakcínu

Desítky milionů dětí nepůjdou na Filipínách do školy, dokud nebude k dispozici vakcína proti koronaviru, oznámilo místní ministerstvo školství. Mají se dál učit u televizorů a počítačů, napsala AFP.

Podle agentury se po celém světě úřady snaží, aby se děti ve vhodné chvíli vrátily do tříd i kvůli sociální pospolitosti, ale filipínské úřady to považují za přílišné riziko. Filipínský prezident Rodrigo Duterte oznámil plán prodloužit domácí vyučování už v minulém měsíci, počátkem druhého červnového týdne ho potvrdil na tiskové konferenci ministr školství Leonor Briones: »V souladu s prezidentskou direktivou oznamuji, že do škol, a tedy k osobnímu setkávání žáků, se vrátíme až bude k dispozici vakcína.« Školní rok začne koncem srpna a učitelé budou pracovat se žáky přes internet. Pokud to bude nutné, budou vyučovací programy pro žáky vysílat televizní společnosti, dodal ministr. Není ale vůbec jisté, že žáci budou mít k takovému vzdělávání přístup. Polovina obyvatel světa nemá doma internet a podobné je to s televizory. Chudé domácnosti si je nemohou dovolit. Obdobný stav panuje na Filipínách, a tak asi až polovina žáků zůstane bez možnosti učit se. Ministr námitku odbyl s tím, že učitelé si jistě poradí podle místních podmínek.

25 milionů dětí

Filipíny denně zaznamenávají stovky nových případů onemocnění koronavirem, lidé mají existenční starosti, proto momentálně většinu rodičů vzdělání jejich dětí sice zajímá, ale mlčí. Opozice proti vládnímu rozhodnutí působí chabě. Navíc už se v nedávné minulosti pokusila použít argument, že děti většinou neonemocní. Úřady jim sdělily, že to možná platí ve vyspělých zemích, ale že část filipínských dětí trpí permanentní podvýživou a choroba by pro ně mohla být osudná. Na Filipínách se v základních a na středních školách učí 25 milionů dětí, školní rok obvykle začíná v červnu a končí v dubnu. Letos je začátek téměř o tři měsíce posunut.

»Dobrá zpráva«

Ministr na tiskové konferenci přímo zmínil »dobrou zprávu«, která prý dává naději, že domácí vyučování nebude trvat dlouho. Mínil tím vyjádření britské farmaceutické společnost AstraZeneca, že začíná s výrobou potenciální vakcíny proti nemoci COVID-19. Ačkoli klinické testování očkovací látky není dosud u konce, a není tedy jasné, zda je vakcína funkční, firma chce mít k dispozici zásoby pro případ, že by testy dopadly dobře. Stanici BBC to začátkem června řekl šéf společnosti Pascal Soriot. AstraZeneca si zajistila kapacity pro dodávku celkem dvou miliard dávek testované vakcíny. »Začínáme s výrobou vakcíny ihned - musíme ji mít připravenou ve chvíli, kdy budou výsledky testování,« řekl Soriot. »Samozřejmě, že toto rozhodnutí s sebou nese riziko, ale jde o finanční riziko, pokud vakcína nebude funkční. Pak by všechen materiál, všechny vyrobené vakcíny přišly vniveč,« dodal. AstraZeneca vyvíjí vakcínu s pracovním názvem AZD1222 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a v současnosti ji testuje na 10 000 dobrovolníků ve Velké Británii. Výsledky zkoušek by firma prý měla znát do měsíce srpna.

Firemní závazek

AstraZeneca se zavázala, že polovinu dávek očkovací látky, které se chystá vyrobit, poskytne chudším zemím. Oznámila, že uzavřela další dva kontrakty, přičemž jeden z nich ve výši 750 milionů dolarů s nadacemi filantropů Billa a Melindy Gatesových, které pomáhají v rozvojových zemích. Z celkem jedné miliardy dávek očkování určených pro chudší země by prý mělo být 400 milionů k dispozici ještě před koncem letošního roku. Plány se ale mohou při neúspěšných testech zadrhnout.

