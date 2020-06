Ilustrační FOTO - Pixabay

Náhradní výživné jen pro sociálně slabší

Náhradní výživné od státu by měly dostávat jen děti neplatičů ze sociálně slabších domácností. Úřady práce by tuto novou dávku měly vyplácet pouze lidem s příjmem do určitého násobku životního minima.

Jsou o tom přesvědčeny šéfka sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) a místopředsedkyně výboru, stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Tuto podmínku hodlají do vládní normy doplnit. Výbor o tom bude jednat.

Návrh zákona o náhradním, či jinak také zálohovaném, výživném schválila v pondělí vláda. Co říká? Úřad práce by dětem neplatičů alimentů poskytoval stanovené výživné, ale nejvýš 3000 korun. Vyplácel by ho dva roky. Podmínkou by bylo to, že rodič nedostal peníze za čtyři měsíce a po dlužníkovi už je začal vymáhat v exekuci či u soudu. Příjem samoživitele či samoživitelky se zkoumat nemá. »Rodič by podal návrh na exekuci výživného. Pokud poběží exekuce, bude moci požádat o náhradní výživné na úřadu práce, který ho posoudí,« řekla k tomu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). »Žadatel pak bude každé čtyři měsíce dokládat, že k placení výživného stále nedochází,« dodala ministryně.

»Trošku mi tam chybí koeficient, komu se bude náhradní výživné vyplácet... Je to opravdu další dávka. Proč ji budeme platit někomu, kdo ji nepotřebuje. Proč dávat 3000 korun někomu, kdo vydělává 50 000 korun,« uvedla Pastuchová.

Stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Ve Sněmovně už nějaký čas leží dvě obdobné předlohy, jedna je z pera komunistických poslanců, druhou připravili sociální demokraté. Sněmovní sociální výbor o nich už začal jednat, diskusi však přerušil s tím, že počká na vládní předlohu.

Komunisté ve své předloze navrhují, aby výše náhradního výživného odpovídala částce určené soudem, ale maximálně by mohlo jít o 1,2násobek životního minima. Podmínkou pro získání náhradního výživného by také bylo, že ani po rozhodnutí soudu druhý rodič výživné nejméně dva měsíce neplatí. Peníze by pak dostávaly děti z domácností s příjmem pod 2,9násobek životního minima. »Jsme ochotni se bavit třeba o trojnásobku až 3,5násobku,« prohlásila Aulická. Zdůraznila, že hranici příjmu pro získání dávky komunisté chtějí do vládní normy doplnit.

Alimenty se státu vymáhat nedaří

Ministerstvo práce počítá s tím, že by se od neplatičů zpátky vymohla asi desetina vydaných peněz. Podle Aulické zkušenosti ze Slovenska ukazují, že to byla asi dvě procenta. »Bylo to tak nákladné, že od toho de facto ustoupili. Praxe ukazuje, že vymáhání nemá žádnou účinnost. Mělo by se nad sebou zamyslet i ministerstvo spravedlnosti. Nástroje tu jsou, ale jsou nefunkční,« dodala komunistická poslankyně.

»Stát v tomto směru selhává, protože nástroje, které jsou v praxi používané, nemají úspěšný efekt. Ano, je to především o samotné morálce a svědomí rodiče, ovšem v posledních letech se právě rodičovské povinnosti vytrácejí z běžného života a nahrazují se vynucováním svých práv. Za vším jsou však právě děti, nejvíce zranitelná skupina, která se nemá jak bránit. Od toho by tu měli být jejich rodiče,« řekla našemu listu už před více než dvěma lety, kdy komunisté svou předlohu představili, Aulická. Předloženým návrhem se podle ní komunisté »snaží také donutit stát postavit se tomuto problému čelem a skutečně legislativně uchopit tento velký problém ve společnosti«.

Ministerstvo uvedlo, že by úřady práce mohly ročně dostat kolem 24 tisíc žádostí, vyplatit by pak mohly něco přes 861 milionů korun. Úřad práce by pak vymáhal pohledávky po neplatiči alimentů. MPSV odhaduje, že vymoci zpět by se mohla od rodičů, kteří si neplní povinnosti ke svému dítěti či dětem, asi desetina částky. Dalších zhruba 115,48 mil. Kč by musel dát erár první rok na přijetí 155 úředníků, kteří by celou agendu vyřizovali.

Komunisté návrh o náhradním výživném podávají opakovaně už několik volebních období.

(ku, jad)