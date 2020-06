Boltonova kniha příští týden vyjde

Někdejší poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton požádal federální soud, aby se nezabýval pokusem ministerstva spravedlnosti zastavit vydání jeho knihy naplánované na příští týden.

Exporadce podle serveru televize CNN tvrdí, že se jej vláda snaží cenzurovat, aby trapná fakta o Trumpovi nevyšla najevo jen několik měsíců před listopadovými volbami. Ministr zahraničí Mike Pompeo mezitím Boltona označil za zrádce.

Bolton ve svém podání k soudu tvrdí, že na zastavení vydání knihy je již pozdě a že pokud by tak vláda učinila, poruší jeho práva na svobodu projevu garantovaná prvním dodatkem americké ústavy. »Pokud první dodatek něco znamená, pak že vláda nemá pravomoc přitisknout ruku na ústa občanovi, který se snaží hovořit o velice významných veřejných záležitostech,« uvedl Boltonův právní tým v žádosti.

John Bolton. FOTO - Wikimedia commons

Bolton není žádný svatoušek, v Trumpově týmu patřil k největším jestřábům a kolují o něm informace, že kdyby bylo na něm, už by světem zmítala 3. světová válka, na druhou stranu není pochyb o tom, že Trumpovi zveřejněná fakta o jeho zásadních geopolitických a historických neznalostech nepomohou.

Juneteenth

A potvrdil to sám, když nově tvrdí, že se jeho zásluhou Američané dozvěděli o tom, že se slavil ve většině amerických států svátek označovaný jako »Juneteenth«, který upomíná na ukončení otroctví po občanské válce v polovině 19. století. Podle komentátorů televize CNN a listu The Wall Street Journal (WSJ) však prezident dal svým výrokem spíše najevo to, že o existenci svátku nevěděl on sám.

Svátek Juneteenth, což je složenina z anglických výrazů pro červen a devatenáctý (June a nineteenth), má připomínat 19. červen 1865, kdy se mnoho Afroameričanů dozvědělo o konci otroctví.

Letos se svátek stal předmětem kontroverze kvůli tomu, že Trump na toto datum naplánoval svůj první masový volební mítink od začátku pandemie COVID-19. To vyvolalo bouřlivou reakci řady zákonodárců a veřejných lídrů, kteří ve světle několikatýdenních protestů proti rasové nerovnosti vnímali výběr termínu jako značně necitlivý. Trumpův tým nakonec po nátlaku veřejnosti shromáždění o den posunul.

Podle posledních výroků prezidenta on ani jeho poradci o svátku předtím zřejmě vůbec nevěděli. »Je to ve skutečnosti důležitá událost, důležitý čas. Ale nikdo o něm nikdy neslyšel,« dodal. Americká média však poznamenávají, že se tento svátek vyznává již více než 150 let a za významný den jej považuje 47 z 50 amerických států i federální okrsek, v němž leží metropole Washington.

Trumpovi na jeho dotaz, oč ve svátku jde, nakonec dokázal odpovědět až přítomný černošský člen jeho ochranky… Přitom WSJ poznamenává, že se prezidentův úřad ke svátku vyjádřil zatím každý rok, co byl Trump ve funkci!

Použili nacistický symbol

Sociální sítě Facebook a Twitter opět zasáhly proti některým příspěvkům Trumpa a jeho kampaně za znovuzvolení. Společnost Facebook ze své stejnojmenné platformy odstranila reklamní příspěvek Trumpova týmu, který obsahoval symbol používaný nacisty za 2. světové války! Twitter zase poprvé opatřil jeden z prezidentových příspěvků varováním, že manipuluje s médii.

K příspěvkům Trumpova týmu proti Antifašistické akci na Facebooku byl připojen obrázek červeného trojúhelníku namířeného vrcholem dolů s černým ohraničením. Podobný symbol přitom podle expertů používali nacisté pro označení komunistů a dalších politických vězňů v koncentračních táborech. »Odstranili jsme tyto příspěvky a reklamy kvůli porušení našich pravidel proti organizované nenávisti,« uvedl Facebook ve vyjádření

Proti Trumpovi i nejvyšší soud

Trumpa nepotěšil ani Nejvyšší soud USA, který se ve čtvrtek postavil jeho snaze ukončit právní ochranu pro více než půl milionu mladých imigrantů před deportací. Informovala o tom ČTK. Podle agentury AP jde o ránu pro prezidenta, který usiluje o znovuzvolení v listopadových volbách. Trump vzápětí na Twitteru rozhodnutí soudu označil za hrozné a politicky motivované…

Vzhledem k protiimigrační rétorice Trumpovy první kampaně z roku 2016 a imigračním omezením, které prezident zavedl od nástupu do úřadu, je podle AP pravděpodobné, že se otázka mladistvých imigrantů i nyní stane jedním z významných témat jeho letošní kampaně.

(rj)