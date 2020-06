Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Omluva banky, církve a pryč s Konfederací

Zástupci britské centrální banky a anglikánské církve se omluvili za historickou roli svých institucí v obchodování s otroky. Fakt, že vysoce postavení duchovní profitovali z otrokářství i z jeho zrušení, označila církevní mluvčí za »zdroj hanby«, informoval zpravodajský web BBC.

Britský list The Daily Telegraph zveřejnil ve středu článek, v němž informoval o »britských firmách, které vydělávaly na otrokářství a jeho zákazu«. Uvedl mj., že z obchodování s otroky profitovala téměř stovka duchovních anglikánské církve včetně jednoho biskupa.

Z databáze londýnské univerzity UCL, z níž vycházel článek listu The Daily Telegraph, vyplývá, že se z obchodování s otroky profitovalo také nejméně jedenáct bývalých guvernérů britské centrální banky a šestnáct členů její bankovní rady. »Není pochyb, že obchodování s otroky v 18. a 19 století je nepřijatelnou součástí anglické historie,« uvedla mluvčí Bank of England. Zároveň zdůraznila, že jako instituce se banka přímo do obchodování nikdy nezapojila. Za roli svých bývalých guvernérů a dalších vysoce postavených představitelů se ale omluvila. Podle mluvčí nebude banka nadále ve svých prostorách vystavovat obrazy představitelů, kteří se do obchodování s otroky zapojili.

A nejen v Anglii zmizí obrazy. V budově Kapitolu, kde sídlí zákonodárný sbor Spojených států, byly odstraněny portréty čtyř někdejších šéfů Sněmovny reprezentantů, kteří sloužili Konfederaci, jež v občanské válce mezi lety 1861-65 hájila otroctví. Oznámila to ve čtvrtek demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která okamžité odstranění portrétů nařídila, píše AP.

Jedná se o portréty Roberta Huntera z Virginie, Jamese Orra z Jižní Karolíny a Howella Cobba a Charlese Crispa ze státu Georgia. »Ve vážených sálech Kongresu, ani na žádném jiném čestném místě, není prostor pro vzpomínku na muže, kteří ztělesňují násilnou bigotnost a absurdní rasismus Konfederace,« uvedla podle ČTK Pelosiová.

(rom)