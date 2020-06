S manželem a dětmi

Z Karoliny je Karol

S talentovanou nejen muzikálovou zpěvačkou a herečkou Karolinou Gudasovou jsme si na tomto prostoru povídali někdy před šesti lety. Teď je tu po své americké anabázi nová Karolina, Karolina Gudasová Neuvirthová, vlastně umělecky Karol, která dokončuje s přáteli a širší rodinou nový dětský projekt (www.karolakvido.cz). Vedle toho ještě dohrává v muzikálových představeních, která rozjela před svým odjezdem za manželem do USA, před svým mateřstvím.

Od té doby, co jsme si spolu povídali naposledy, uteklo už zase moře vody. Ale vy jste toho stihla změnit požehnaně za daleko kratší dobu. Vdát se a pak porodit dvě děti v úctyhodném rozmezí jednoho roku, což nebývá tak časté. Bude ještě třetí? A pokud ano, jak rychle?

Mateřství mne hodně naplňuje, ale musím přiznat, že je to velmi náročné s dětmi, které se narodily 15 měsíců po sobě. Takže momentální odpověď je, že třetí neplánujeme. Ale ani druhý Mareček nebyl plánovaný tak brzy (úsměv)…

Taky je fakt, že jste se krátce poté, co jsme vás s fotografem a kameramanem Martinem J. Polákem »objevili«, stala nejmladší držitelkou Divadelní ceny Thálie, ale jak rychle jste se coby muzikálová herečka a zpěvačka dostala na vrchol, tak rychle jste ho opustila právě kvůli své lásce a následně i rodinným radostem a povinnostem. Vrátila jste se do Mefista Divadla Hybernia, ale jinak váš hudební návrat bude mít jen pozvolnou, spíš nemuzikálovou podobu. Hodláte přece zkoušet nějaké konkurzy zase, až vám skončí mateřská?

V první řadě jsem hlavě máma a život v zahraničí mi vyhovoval i tím, že na mě produkce netlačily, abych se brzy vrátila na divadelní prkna. A neumím si představit, že bych momentálně zkoušela v divadle tři měsíce a neviděla skoro vůbec děti. Jsem ale ráda, že jsem se mohla vrátit do rozjetých představení, které už znám a které nevyžadují dlouhý trénink.

Každopádně jste minulý měsíc odhalila nový projekt Karol a Kvído (Kvido je pohádkovou inspirací Karolinina synovce – pozn. autora), kterým se z mimořádně nadané zpěvačky s vynikajícím rozsahem stává zpěvačka (a spoluautorka) dětských šlágrů (jak doufáme). Proč právě Karol a Kvído a co byste s tímhle »uskupením« chtěla všechno dosáhnout?

Protože nové kvalitní dětské moderní hudby je pro mě na české scéně pořád málo. Beru to z pohledu maminky, které nestačí přijít na koncert, sedět a odejít. Chci se svými dětmi prožít hezké okamžiky, abych s nimi mohla trávit kvalitní čas a něco si užít. Máme teď skoro hotové naše první CD, natáčíme ke každé písničce videoklipy, které budou k dispozici na Youtube. Poté plánujeme koncertní šňůru po republice, ale i s doprovodným programem, který je pro mě jako maminku důležitý.

Ano, v jednom rozhovoru jsem si přečetl, že jste při googlování po dětských projektech na nic moc nového (od časů Jaroslava Uhlíře) nenarazila, ale těch pokusů přitom nebylo málo. Pomineme-li dětské (rodinné) muzikály nejvíc právě v Hybernii a nově v HDK (Kapka medu pro Verunku, Královna Kapeska, Sněhová královna, v jiné produkci Ferda Mravenec) či na Broadwayi, kde také hrajete v Mýdlovém princi (třeba stále aktuální Kocour v botách), tak s novými dětskými televizními písničkami po Dádě Patrasové a Magdě Reifové přišla Lucka Černíková, ale i mimo obrazovku tu jsou právě i ne čistě koncertní projekty jako skalická Papillónia (ze slovensko-moravského pomezí) či Mamut Zuzák vaší muzikálové kolegyně ZUZY Ďurdinové. Bylo by do budoucna ve hře třeba i spojení s některým z nich minimálně na akcích pro děti?

Vím, že je tu spousta hudebních projektů. Ale my nejsme divadlo a neplánujeme čistě koncertovat, chceme to pro děti dělat nově, přinést kompletní program a zážitek. Chceme hudbu a tvorbu pro děti posunout ještě o kus dál. To je naše vize a uvidíme, jak se nám to podaří…

Nemůžeme nepřipomenout, že jste dítě z hokejové rodiny (tatínek, bratr), což jste korunovala tím, když jste se provdala za našeho reprezentačního brankáře Michala Neuvirtha, jinak také známého gólmana Philadelphie Flyers. Vy sama jste jednou v O2 areně zpívala před mezistátním zápasem s Kanadou i obě hymny… S manželem i bratrem Radkem jste nicméně logicky žila v USA, jak už jsme nakousli, a to dost dlouho. Jak na vás coby »hokejovou světoběžnici« právě Spojené státy zapůsobily? A jak se díváte (už z domova) na to, co se tam děje v posledních týdnech po vraždě nejen George Floyda?

No rozhodně nic proti USA nemám, ale můj domov je tady v Čechách a chci vychovávat naše děti právě zde.

Nicméně musím říct, že třeba služby tam jsou na skvělé úrovni. Za mého působení jsem se navíc v Americe s rasismem nesetkala, a tak mě tato kauza zasáhla a je mi to moc líto, co se tam dnes děje. Jsem šťastná, že tam teď nejsme, protože bych se opravdu bála.

Doprovázela jste své nejdražší i během série venkovních zápasů, tj. třeba i do Kanady?

Ne, to nebylo možné. Při venkovních zápasech mají naprosto nabitý program, létají mezi časovými pásmy a vrací se domů nad ránem. Nedokážu si ani představit, že bych takový program absolvovala s dětmi. Výjimkou byl New York, nebo Washington, kam se dalo cestovat vlakem. Byla jsem moc ráda, že jsme si tam s holkama z týmu udělaly výlet.

Váš manžel bude hrát v příští sezoně za pražskou Spartu. Budete chodit na jeho zápasy pravidelně i tady?

Rozhodně budu chodit na většinu zápasů. Ráda manželovi fandím a chci, aby děti viděly, co jejich tatínek umí.

Jak si vlastně konkrétně užíváte vašich ratolestí – krom toho, že vás inspirovaly pro nový hudební a pohybový projekt? Nezlobí moc? A jak zásadní to pro vás byla proměna – místo prožívání svobody v pětadvaceti, tedy během nejkrásnějšího věku, přijmout takovou zodpovědnost? Jak moc vás to změnilo? O kolik si připadáte »dospělejší«?

Určitě mě to hodně změnilo a troufám si říct k lepšímu. Nezabývám se věcmi, které nemohu ovlivnit a celkově jsem se dost uklidnila a vím, co od života chci. Ale připadám si pořád stejně mladá, jen se zkušenostmi navíc (úsměv).

Manžela jste prý »sbalila« na vynikající svíčkovou. Neuvažujete o tom, že se přihlásíte do MasterChefa, když ráda a dobře vaříte? Co kuchtíte nejraději?

Musím se přiznat, že od té doby, co mám děti, vařím s menší vášní, protože z hobby se stala každodenní nutnost. Kuchyně je u nás nejpoužívanější místností v domě a vařím skoro celý den a naše děti mi rády asistují. Ale na úroveň MasterChefa ještě určitě nemám (smích).

Jak vypadá takový běžný den dvou krásných mladých lidí, stále ještě čerstvých rodičů. Resp. jak vypadal během koronavirové karantény a jak vypadá po ní?

S dětmi je to pořád stejné, ať je karanténa, nebo není. Ráno brzy vstáváte, vaření, hraní, uklízení, procházka, poobědový spánek, hraní, uklízení vaření a spánek. Jediný rozdíl je v tom, že večery neodcházím do divadla a popravdě jsem si to i užívala. S jarem přišly práce na zahradě a bylo to příjemné - nikam nemuset.

Kde a jak byste chtěla žít za dalších šest let? A jaké sny byste si chtěla plnit po pracovní rovině?

Já žiju přítomným okamžikem a raději neplánuju. Nechávám se unášet životem a těším se, co mi příští roky přinesou. A po pracovní rovině doufám, že se mému projektu pro děti bude dařit.

Závěrem nám na prahu léta prozraďte, kam zamíříte na dovolenou, když za velkou louži už nebudete muset?

Asi nikam. Toto léto budeme poprvé v našem domě a chceme si užívat, že nikam nejedeme a že máme snad první klidnější léto (úsměv).

Roman JANOUCH

FOTO – Anastázie ČEPELKOVÁ