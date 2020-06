Budova libereckého science centra.

iQLANDIA: finanční problémy po pandemii, ale i skvělé novinky pro návštěvníky

Po dvanácti týdnech otevřelo liberecké science centrum iQLANDIA své brány veřejnosti, a to hned na dvakrát! iQPARK, který je určen mladším dětem, přivítal první návštěvníky na Mezinárodní den dětí, tedy v pondělí 1. června, samotná iQLANDIA pak znovu otevřela v pátek 5. června. A co připravil tento ojedinělý podnik pro návštěvníky na léto?

Zatímco bylo zavřeno, vznikly desítky nových exponátů. Návštěvníci tak mohou spatřit například měřič kalorií nebo zvukovou věž na solární terase centra, kde si mohou zahrát na masivní hudební nástroje – například na bubny či xylofon.

Odstartovaly také Zážitkové dny, které nabídnou dětem smysluplný program na celý den. Na výběr jsou programy nejrůznějšího zaměření: Praktická chemie, Zábavná fyzika, Člověk a jeho schopnosti atd. Na kolik dní rodiče své ratolesti přihlásí, záleží jen na nich a na tom, co je bude bavit.

S lektory si děti mohou vyrobit třeba raketu nebo multifunkční náramek. Samozřejmě jsou připraveny i venkovní aktivity, například závody s bumerangy či návštěva workoutového hřiště. Pro ty, co by se rádi naučili s moderními přístroji, jako je 3D tiskárna nebo laserová řezačka, tu jsou pak Zážitkové dny v iQFABLABU, chytré dílně digitálního věku. Programy, které fungují od pondělí do pátku, jsou určeny dětem od 6 do 16 let a potrvají až do 10. července. Tuto možnost mohou využít i firmy pro své zaměstnance.

Příměstské tábory

Centrum také na prázdniny připravilo příměstské tábory, které dřív nedělalo. »Je o ně velký zájem, stejně jako o novinku 'Neděle v iQLandii bez rodičů',« řekl ředitel centra Pavel Coufal. Tábory budou probíhat jak v iQLANDII, tak i v iQFABLABU. Děti, které rády experimentují, zajímá je vesmír nebo by si chtěly zkusit naprogramovat svého robota, se určitě zabaví na »iqlandím« táboru. Ty »fablabí« jsou určeny spíše pro kutily a nadšence do moderních technologií. Zkušení lektoři je naučí základy focení a ukážou jim výrobu 3D fotky. Také zjistí, jak funguje řezací plotr, a v Hrubé dílně se pak můžou pustit do řezání, vrtání či řezbařiny.

»Samozřejmostí je bezpečnost. Ráno bude všem účastníkům měřena teplota a budeme sledovat, jestli někdo neprojevuje příznaky respiračního onemocnění. K dispozici bude po celý den dezinfekce. Při samostatných aktivitách budou děti dodržovat rozestupy. Pokud budou pracovat ve skupinách, pak s vlastní rouškou. Všechna opatření přizpůsobíme nařízení vlády, aby se všichni cítili bezpečně a zároveň pohodlně. Věříme, že si děti tábor i tak užijí, protože konečně opustí domácí karanténu a budou spolu,« řekla Jana Havlíková Bittnerová, ředitelka programu iQLANDIE.

Koneckonců, na hygienu je myšleno v celém areálu, a to každý den. »Máme připraveny stojany s desinfekcí, prostory pak desinfikujeme i aerosolovou desinfekcí. Exponáty máme již rozmístěny v dostatečných odstupech, ty rizikové jako například obtiskování těla jsme na čas vyřadili. Našim zaměstnancům pravidelně měříme teplotu. Máme tak vytvořeno prostředí, kde není důvod k obavám z nákazy,« připojil Coufal.

V iQLANDII zažijete i kosmonautický výcvik.

Kampaň Zachraň iQLANDII

Science centrum iQLANDIA, které se stalo jedním ze čtyř projektů svého druhu vybudovaných v Česku za přispění evropských peněz, je po Zoologické zahradě v Liberci, druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem. Na výstavní ploše o rozloze hektaru jsou stovky většinou interaktivních exponátů, planetárium ve střešní kopuli a také špičkově vybavené laboratoře. Zhruba pětinu návštěvníků vždy tvořili cizinci, hlavně z Německa a Polska.

A protože zhruba 90 procent pochází ze vstupného, opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo centrum podle Coufala jen za duben a květen o deset milionů korun, na zajištění provozu do konce roku bude areál potřebovat zhruba 12 milionů korun. »Jednáme o půjčce v rámci programu COVID,« řekl Coufal. Se zajištěním mezd pomohl podle ředitele program ANTIVIRUS, i tak ale centrum polovinu ze svých 150 lidí muselo propustit.

Centrum aktuálně spustilo na portálu darujme.cz kampaň Zachraň iQLANDII. O pomoc žádá firmy i jednotlivce, červnové otevření a letní programy ztrátu podle Coufala pokrýt nemohou. Odměnou bude dárcům nejenom dobrý pocit, ale také drobná pozornost vyrobená například na 3D tiskárně, která jim bude navždy připomínat, že pomohli iQLANDII přežít toto složité období. »Ve stavu již máme pouze klíčové zaměstnance, bez kterých by se science centrum již nepodařilo rozjet. Jedná se o špičkové edutainery, které si vychováváme mnoho let,« popsal Coufal. »Od statutárního města Liberec máme slíbeno pro letošní rok podporu 900 tisíc na programy pro školy. Bohužel již částka byla redukována na polovinu. Odborné lektory ale držet musíme i přes redukci a způsobí nám to opravdu velké problémy. Liberecký kraj pro letošní rok přislíbil výrazněji navýšit svůj příspěvek (loni to bylo 500 tis.), věříme, že to tak bude a nehodí nás přes palubu,« připojil Coufal. »Pokud bychom byli nuceni provoz ukončit, kraj by přišel o jednu ze svých největších turistických atrakcí a také významnou vzdělávací instituci. Ročně do iQLANDIE zavítá přes 4000 školních tříd, řada škol využívá naše laboratoře a workshopy jako stálý doplněk výuky, vzděláváme také učitele,« vysvětlil ředitel s tím, že celkový roční počet návštěvníků přesahuje 400 000 lidí. Za 6 let od otevření iQLANDIE zde bylo pouze do vybavení investováno na 60 milionů korun.

Vyzývají i vědci

»V příští dekádě, kdy už se celosvětově rozvine Průmyslová revoluce 4.0. se do první ligy dostanou ty země, jež budou mít nejpočetnější vzdělanou část obyvatel. Je třeba zabezpečit, aby Česko dokázalo objevit už teď talenty a dát jim příležitost ke špičkovému vzdělání. V době koronavirové, kdy byla česká science centra uzavřena, je velmi alarmující, že jim hrozí úpadek a kvalifikovaným pracovníkům nezaměstnanost nebo přechod na jinou práci, z níž se už ke své původní vzdělávací práci nevrátí. To by byla pro naši lepší budoucnost opravdu řízená střela do vlastní nohy,« uvedl Jiří Grygar, známý astronom a astrofyzik.

Záchrana centra pomůže i firmám. »Věříme, že právě firmy nám se záchranou centra pomohou, a některé již pomáhají, ač vím, že situace teď není jednoduchá nikde. Mnoho zaměstnavatelů si ale uvědomuje, že ve stále větší míře potřebuje personál schopný pracovat s moderními technologiemi, specialisty, kterých je na trhu práce permanentní nedostatek. Právě science centra studentům tyto náročné obory atraktivně představují, mají špičkové vybavení i lektory a dokážou reflektovat potřebu trhu práce,« dodal Coufal.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – archiv iQLANDIE

Dosavadní investice do science centra: 500 milionů korun

Náklady na laboratoře a dílny sloužící ke vzdělávání učitelů: od roku 2014 60 milionů korun

Celkový roční počet návštěvníků: 400 000

Roční počet organizovaných školních skupin: přes 100 tisíc dětí a 4000 tříd

Příklady vzdělávacích programů pro učitele: IT a digitální dovednosti, fyzika a další

Příklady specializovaných zařízení pro doplnění školní výuky: částicová kamera MX-10, termokamery, stereolupy atd.

Realizované programy pro školy: jaderná energie, nanotechnologie, voda, člověk, polytechnika atd.

Spolupráce s univerzitami a vědeckými institucemi: Technická univerzita Liberec, PřF UK, AV ČR, ČVUT, Matfyz atd.

Zahraniční spolupráce: univerzita Europe physic fun, Agora Debrecen, Nemo Amsterdam, Pass Francie, National Science Museum Londýn

Spolupracující firmy: Škoda Auto, Eurovia, Jablotron, Coca-Cola, LEGO, ČSOB, VALEO, Česká mincovna, Nadace ČEZ, EKO-KOM, Varta, Nadace Preciosa, Průša Research, Severochema atd.