Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda projedná mimořádné dotace pro klokánky a podobné domy

Klokánky a podobné domovy pro děti v tísni by i letos mohly dostat mimořádné dotace na provoz. Rozdělit by si dodatečně mohly nejvýš 26 milionů korun. Na lůžko by mohly získat 7200 korun na měsíc. Počítá s tím ministerstvo práce. Jeho záměr by měla v pondělí projednat vláda. Mimořádné dotace schválila už v minulých letech. Loni resort práce dodatečně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) poslal 18,5 milionu korun, v předminulém 21,2 milionu. V Česku nyní funguje 55 dětských azylových domů včetně klokánků s celkem 796 místy.

Stát poskytuje zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Provozovatelé poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí budovu udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybí.

Ministerstvo poukazuje na to, že se příspěvek upravil naposledy v roce 2013, náklady ale od té doby rostly. Podíl výdajů, který částka od státu pokryje, se tak zmenšuje. Autoři návrhu podotkli, že letos měla zařízení také vyšší náklady kvůli koronavirové nákaze. Současně ale uvedli, že státní příspěvek nemá hradit vše a financování má být z více zdrojů, tedy například i z dotací, úhrad od rodičů, přídavků na děti či z darů.

Peníze na mimořádnou dotaci chce ministerstvo vzít ze sumy na státní příspěvek. Letošní částka na něj se pravděpodobně nevyčerpá, takže se finance jen přesunou, uvedl resort v podkladech pro vládu. Dodatečných až 26 milionů se použije na doplacení letošního provozu. Zařízení může dostat 7200 korun na měsíc na plně obsazené místo. O tolik by se měl podle chystané novely o ochraně dětí zvýšit příspěvek od státu. Měsíčně by měl činit 30.000 korun.

"Částka 7200 korun byla stanovena tak, aby již v roce 2020 bylo umožněno zřizovatelům ZDVOP financovat provoz za podmínek obdobných řešení navrhovanému pro rok 2021," uvedli autoři.

Ministerstvo financí bylo v minulých letech proti vyplacení mimořádných dotací. Uvádělo, že jsou nesystémové. Letos s jejich poskytnutím souhlasí. V připomínkách uvedlo, že ochrana dětí je v kompetenci ministerstva práce, proto není nutné předkládat návrh vládě.

Nedostatek peněz měla už v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20.000 korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh tehdy podpořila, Sněmovna ho pak ale neprojednala. Financování měla poté změnit novela o sociálních službách, ani tu ale v minulém volebním období dolní komora kvůli neshodám neprojednala.

Na fungování ZDVOPů se zaměřila i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Situaci mapovala od roku 2016, zprávu zveřejnila loni v červnu. Podle dokumentu zařízení neplní svůj účel. Děti v nich pobývají dlouho, a to v průměru téměř rok. Původně to měla být pomoc krátkodobá na nezbytně nutnou dobu. V těchto domovech končí navíc i malé děti. Pro ně se přitom měla upřednostnit péče v rodině.

