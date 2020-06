Ilustrační FOTO - Pixabay

Průzkum: Polovina řidičů neví, jaké nářadí je třeba k výměně kola

Polovina řidičů neví, jaké nářadí je potřeba k výměně kola u auta, 15 procent lidí nemá v kufru rezervu nebo o ní neví. Na 71 procent žen při závadě podle průzkumu zavolá partnera nebo rodiče, ale jen každá druhá zavolá svoji asistenční službu. Ukazují to výsledky průzkumu Instant Research pro ČSOB Pojišťovnu, který zkoumal, jak si Češi dokážou poradit s běžnými poruchami. Zúčastnilo se jej 500 respondentů.

Velké rozdíly jsou mezi řidiči různých věkových skupin, pohlaví, i třeba z jiné části republiky. Například s defektem pneumatiky si podle průzkumu umí Pražáci poradit hůře než ostatní a správné nářadí by k výměně kola použila jen třetina řidičů do 26 let a 24 procent mladých žen.

Na základě výsledků průzkumu sestavila ČSOB Pojišťovna čtyři archetypy řidičů podle řešení krizových situací. Například sváteční řidič, kterým je nejčastěji žena z většího města, většinou málokdy řídí a neví, jestli má auto v pořádku. Na 40 procent pražských řidiček nemají náhradní kolo nebo si tím nejsou jisté. Celkově nemá rezervu desetina lidí, dalších pět procent pak o tom neví.

Rezerva je přitom až na výjimečné případy součástí povinné výbavy. "Pokud řidič nemá sadu pro opravu defektu bez sundání kola nebo pneumatiky, které umožňují nouzové dojetí do servisu i s defektem, je jeho povinností mít buď rezervu v autě, nebo sjednanou asistenční službu, která výměnu kola vyřeší," upozornil Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Na povinnou výbavu příliš nedbají ani 'veteráni' silnic, kteří si ale dokážou s menšími poruchami poradit. Takzvaní matadoři obvykle spoléhají jen sami na sebe a na své schopnosti. "Asistenční služba je přitom bezplatnou součástí běžného povinného ručení. Vedle výměny kola běžně zahrnuje třeba i zajištění náhradní dopravy při větší poruše nebo dovoz paliva, pokud na cestě dojde," dodal Milata.

Pomoc asistenční služby by nejvíc přišla vhod nejmladší skupině řidičů. Ti se totiž většinou s řidičským průkazem ještě příliš nesžili a neporadí si ani s nejmenšími opravami. Pouze třetina z nich například ví, jaké nářadí se používá pro výměnu kola, u žen do 26 let je to dokonce méně než jedna čtvrtina. Jen čtyři z deseti mladých řidičů ale tuší, s čím vším jim může asistenční služba pomoci, takže se častěji obrací na svoje rodiče. Desetina mladých mužů by při poruše zavolalo rovnou hasiče.

S defektem se podle výsledků průzkumu setkala polovina řidičů, jen 16 procent z nich ale napadlo požádat o pomoc asistenční službu. Ještě méně lidí pak využilo možnosti nechat si dovézt benzin. Palivo na cestě došlo asi čtvrtině řidičů, jen 15 procent z nich pak zavolalo na pomoc asistenční službu. Pomoc s otevřením vozu pak využila dokonce jen desetina řidičů, kteří ztratili klíčky od auta.

(čtk)