Gudas: Změní se spousta věcí, hokej už nebude jako předtím

Na velké změny se připravuje hokejový obránce Radko Gudas z Washingtonu v souvislosti s plány vedení NHL na dohrání přerušené sezony. Cítí se do jisté míry rozpolcený. Ve 30 letech si váží každé možnosti usilovat o kýžený Stanley Cup, z druhé strany ale vnímá, jak moc dohrání ročníku ovlivní sezonu příští.

"Měnit se bude určitě spousta věcí. Už to nikdy nebude jako předtím. Myslím, že nová pravidla budou hodně striktní, ale snad se postupně trochu uvolní. Nějaká pravidla budou ale nejspíš platit celou dobu. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat za pět dnů, natož abych si pak představoval příští sezonu," řekl novinářům Gudas.

Radko Gudas v dresu Tampy Bay Lightning. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kdy se přesune do zámoří, ještě netušil. "Zatím nevíme, všechno jen řešíme. Ve své podstatě by ale měli během dvou dnů až dvou týdnů odletět asi všichni, jichž se to týká. Pořád se však řeší, zda se vůbec bude pokračovat. Spousta věcí se ještě musí vyjednat. A díky tomu pořád můžeme být v Česku," konstatoval Gudas.

Dlouhodobě má k dohrání sezony přinejmenším rezervovaný postoj. Před více než měsícem prohlásil, že považuje za smutné, když je NHL kvůli penězům ochotna riskovat zdraví tolika hráčů.

"Když se kouknete na zprávy, není to úplně růžové. NHL má karantény, všichni podstupují testy a musí splňovat určitá pravidla, nějaká ta bublina okolo hokeje jistě bude. Když na to však koukám, člověk nemůže předpovědět, co se stane. Myslím, že lidé v Americe to úplně nezvládají tak jako třeba v Česku. Je to momentálně jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Cestovat tam je hodně na rozmyšlenou. Nedivím se, že hodně Čechů nyní váhá s návratem," uvedl Gudas.

Za normálních okolností už by hráči měli volno po sezoně, jak těžké bude nastavit hlavu? "Chce se mi zpátky kvůli Stanley Cupu. Někomu se nepovede vyhrát ani jednou za život, takže určitě mám proč se vracet. Teď je to jen o tom dohodnout se, za jakých podmínek. A jestli je to vůbec rozumné, jak už jsem říkal. S kluky zatím netušíme, jestli poletíme za dva dny, nebo dva týdny. Je to pro nás nelehké období," připustil Gudas.

Před přerušením sezony se ocitl mimo sestavu. "Jsme jeden tým, táhneme za jeden provaz. Hráli jsme spolu dlouhou sezonu. Může se stát cokoliv. Trenéři prostě zkoušeli jiné varianty... To, co se jim líbilo. Nemůžu říct, že by se mi tam nechtělo, ale určitě bych uvítal pro nás hlavně jakoukoliv nejzdravější variantu," vysvětlil Gudas.

Má také pochopení pro jiného českého beka Romana Poláka, jemuž po sezoně končí smlouva s Dallasem, dopředu už je domluvený s Vítkovicemi a přiznal, že do zámoří už se kvůli dokončení ročníku vracet nechce.

"Je to zásah do léta. Když se posune sezona, další začne v lednu. Hrála by se až do července, což by bylo další léto postižené tímhle posunem. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat, když nebudu doma v Česku trávit léto, ale podzim. Po těch sto letech, co se hokej hraje, se to najednou bude posouvat. Řekl bych, že je to hodně na punk," uvedl Gudas.

Sám je v posledním roce čtyřletého kontraktu. A před časem připustil, že setrvání v hlavním městě USA považuje za nereálné. Spekulovalo se o něm v souvislosti s Vancouverem.

"Jo, to jsem četl," přitakal s úsměvem Gudas. "Zatím jsem ale nic neřešil. S agentem jsme o tom samozřejmě mluvili, když měl během dvou týdnů přijít trh s volnými fdneshráči. Bližší informace však nemám. Momentálně je pro mě důležité, abychom se domluvili na pokračování v play off. Washington je pro mě stále číslo jedna. Mám s nimi šanci na pohár a to je pro mě důležité. Až přijde volný trh, budeme řešit tohle," podotkl Gudas.

Díky dlouhému volnu bez hokeje se mohl věnovat rodině. "Tolik času s rodinkou jsem snad nikdy neměl. Všechno jsme to trávili v okolí baráku, taky u babiček, když už nebyla karanténa. Snažili jsme si užívat, že můžeme být spolu. Taky jsme byli u nás na chalupě a v lesích kolem. Za rodinku naprosto skvělý," řekl Gudas.

(čtk)