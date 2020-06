Ilustrační FOTO - Pixabay

V rozvodněné řece na Osoblažsku zemřel člověk, po dalším se pátrá

V rozvodněné řece na Osoblažsku zemřel člověk Na severozápadním návětří Jizerských hor a Krkonoš budou extrémní srážky. Do nedělního poledne tam naprší, zejména ve Frýdlantském výběžku, ojediněle kolem 80 milimetrů vody.

"Účastnili jsme se pátrání po dvou osobách. Jednu jsme vytáhli mrtvou z vody. Další jsme ještě nenašli. Celou událost si už převzala policie, která bude dál organizovat pátrání," řekl mluvčí s tím, že už s ohledem na tmu bylo pátrání přerušeno. Pokračovat bude ráno.

Událost se stala v Petrovicích na Osoblažsku. ČTK to potvrdila starostka Radka Drgáčová. "Vím jen, že se našlo tělo. Zjistilo se, že jde o obyvatele Petrovic," řekla ČTK starostka.

Podle policejní mluvčí Soni Štětínské se policisté okolo 17:00 dozvěděli, že v řece Osoblaze bylo níže po proudu od Petrovic spatřeno lidské tělo. "Konkrétně to bylo v oblasti Arnultovic, Jindřichova a Janova na Bruntálsku. Tělo bylo následně vytaženo na břeh. Jednalo se o muže, bez známek života," řekla. Policisté zjišťují okolnosti události. "V toku bylo spatřeno také další tělo. Podle předběžných informací ženské. Dosud nebylo nalezeno, přičemž pátrací akce je již vzhledem ke světelným podmínkám ukončena. Bude pokračovat v neděli," řekla Štětínská. Policisté v této souvislosti již informovali také polské kolegy.

Rozvodněnou řeku s kolegy starostka Petrovic sleduje od rána. "Voda se sem valí z luk i polí. Zatopila nějaké sklepy a cesty. Nyní se situace trochu uklidnila. Čekáme, co se bude dít v noci," řekla Drgáčová. Voda podle ní zástavbu významněji neohrozila. "Není to tak, že by voda strhávala domy," dodala.

Povodí Odry má měřicí stanici na řece Osoblaha přímo v Osoblaze. Podle dat z ní řeka vystoupala v 19:00 na úroveň prvního stupně povodňové aktivity, vzápětí ale hladina začala klesat.

V Krkonoších a Jizerských horách má do neděle vydatně pršet

Na severozápadním návětří Jizerských hor a Krkonoš budou extrémní srážky. Do nedělního poledne tam naprší, zejména ve Frýdlantském výběžku, ojediněle kolem 80 milimetrů vody. Současně s tím vzrostlo riziko rozvodnění tamních řek. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav. Krátce před 21:00 varoval před extrémním rizikem velké vody v okrese Veselí nad Moravou, naopak na Chrudimsku a Jesenicku se nebezpečí záplav, které bylo během dne podle meteorologů extrémní, zmírnilo.

Vydatně pršet má na severu a východě Čech, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku podle meteorologů i v dalších dnech. Například v Beskydech a Jeseníkách do pondělí a do této doby tam může spadnout kolem 90 milimetrů srážek za 48 hodin.

"Zároveň se na severovýchodě území může během nedělního odpoledne a večera ojediněle vyskytnout silná bouřka s krátkodobým úhrnem kolem 30 mm," doplnili meteorologové. Na Českomoravské vrchovině očekávají ojediněle až 60 milimetrů srážek.

Kvůli neustávajícímu dešti a již nasyceným korytům řek meteorologové předpokládají u toků, které odvodňují Jizerské hory, vzestup hladin na druhý, místy i třetí stupeň povodňové aktivity. Druhého stupně mohou dosáhnout i řeky odvodňující Krkonoše, sever Českomoravské vrchoviny, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V Jihomoravském kraji nyní očekávají, že hranici třetího povodňového stupně překročí Velička ve Velké na Veličkou. Upozornění platí zhruba do půlnoci.

V Libereckém kraji intenzivní deště hladiny toků již zvedly. Stav ohrožení platí například na Smědé a Řasnici na Frýdlantsku. Na Chrudimsku dosáhla stavu ohrožení říčka Novohradka v obci Luže na Chrudimsku. Voda se vylila z břehů, zatopila silnice, přízemní části domů a garáže.

Naopak v Moravskoslezském kraji hladiny řek po předchozích silných deštích klesly, na čtyřech místech v podvečer platil první stupeň povodňové aktivity. Očekávané srážky v Beskydech a Jeseníkách mohou situaci ale zhoršit.

Na Frýdlantsku přestalo pršet, hladiny potoků a řek klesají

Situace na Frýdlantsku se večer zklidnila, přestalo pršet, hladiny potoků a řek dál klesají. Stav ohrožení už platí jen na Smědé ve Višňové a Předláncích, zaplavené tam zůstávají některé komunikace. Jen první povodňový stupeň platí na Řasnici ve Frýdlantu, na Jeřici v Mníšku a Chrastavě na Liberecku, Lužické Nise v Liberci, Jizeře v Železném Brodu a Kamenici v Plavech.

Na návětrné straně Jizerských hor na Frýdlantsku spadlo za 24 hodin více než 100 litrů srážek na metr čtvereční. Stanice v Bílém Potoku naměřila dokonce téměř 153 litrů na metr. Odpoledne ale déšť ustal, stav nebezpečí tam proto Liberecký kraj nevyhlásil. "Hasiči a obce jsou schopny situaci v tuto chvíli zvládnout prostředky, které mají k dispozici," řekl po jednání krizového štábu novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Doufá, že noční déšť už nebude tak silný, jak meteorologové předpovídali, a hladiny potoků a řek budou dál klesat.

Voda na Frýdlantsku se rozlila do zahrad a polí, místy se dostala do sklepů a zaplavila i některé silnice. Nepřístupná je stále Višňová, kde příjezdové komunikace zůstávají pod vodou. Voda tam opadá jen velmi pomalu. Na první stupeň už klesla Smědá v Hejnicích a znovu průjezdná je ulice Petra Bezruče i silnice do Bílého Potoka. Do protipovodňových opatření se zapojilo 37 jednotek hasičů. "Požádali jsme o posily ze Středočeského kraje," řekl Jan Málek pověřený řízením hasičů v kraji.

Velká voda poškodila vtoková potrubí nedávno rekonstruované úpravny pitné vody v Bílém Potoce, kterou musela Frýdlantská vodárenská společnost (FVS) odstavit. Zásobuje Bílý Potok, Raspenavu, Hejnice a částečně Nové Město pod Smrkem. "Zajistili jsme nouzové zásobování cisternami," řekl ředitel FVS Petr Olyšar. Dokud neklesne voda, aby bylo možné se dostat k potrubí v korytě, není schopen říct, jak velké škody na úpravně vznikly a kdy bude možné provoz obnovit.

Bez ohledu na zlepšení situace posílila zdravotnická záchranná služba své týmy na Frýdlantsku. "Přidali jsme čtvrtý tým přímo do nejvíce postižené oblasti ve Višňové, pro případ, že bychom se tam později nemohli třeba dostat," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Na místě mají podle něj záchranáři vůz "hromadného neštěstí", který slouží při podobných událostech záchranářům jako zázemí, a také sanitku s posádkou. Další tři týmy záchranářů jsou podle něj přímo ve Frýdlantu. "Zasahovat ale v souvislosti s povodní zatím nemuseli," dodal.

Stav ohrožení platí na říčce Novohradka v Luži na Chrudimsku

Vytrvalé deště v severovýchodních Čechách zvedaly hladiny řek. Stav ohrožení začal po poledni platit na říčce Novohradka v obci Luže na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Hranici druhého stupně překročila Novohradka v obci Úhřetice. Na prvním stupni povodňové aktivity (SPA) je Chrudimka v Hamrech, v Přemilově a Padrtech na Chrudimsku, zjistila v 17:45 ČTK z dat Povodí Labe.

"Nejvyšší úhrny během odpoledne zaznamenáváme na Vysočině, Chrudimsku a v oblasti Orlických hor, kde jsou úhrny do 20 mm, celkové úhrny za 24 hodin se v této oblasti pohybují mezi 30 až 50 mm," uvedl v 18:00 vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr k intenzitě srážek.

Hasiči v Pardubickém kraji evidují od rána v souvislosti s deštěm přes sto událostí. Nejhorší situace byla na Pardubicku a Chrudimsku. "Hasiči také odstraňují podmáčené a vyvrácené stromy, čerpají zatopené sklepy, odstraňují naplaveniny z ucpaných kanálových vpustí a tam, kde se tvoří laguny, se je snaží odstraňovat a odčerpávat," uvedla v 17:00 mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

Podle ní mobilní vaky, povodňové ucpávky hasiči umisťovali například ve Vejvanovicích nebo Dvakačovicích, kde přetékal rybník a voda pokračovala říčkou Ležák na Hrochův Týnec, kde se vlévá do Novohradky.

Obyvatelé Luže sledovali jinak klidnou říčku Novohradku s obavami. "V Luži máme stále třetí povodňový stupeň. Ohroženi určitě jsme, zatím se to ale drží, ve sklepech voda zatím není," řekla v 17:00 starostka Luže Veronika Pešinová.

Podle meteorologů a vodohospodářů nelze v noci na neděli v Pardubickém kraji vyloučit opětovný vzestup hladin na Chrudimce a Novohradce.

Déšť na Jesenicku ustává, hladiny vodních toků klesají

Na Jesenicku kvůli vytrvalému dešti začaly rychle stoupat hladiny vodních toků, odpoledne ale déšť začal ustávat a hladiny pozvolna klesají. Na třech vodních tocích platí už jen první stupně povodňové aktivity, které značí bdělost. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Na Jesenicku zasahují hasiči, kteří například čistí koryta potoků a čerpají vodu z několika zatopených sklepů.

Meteorologové odpoledne vydali pro Jesenicko výstrahu před extrémním nebezpečím záplav, která dosud platila pro Liberecký kraj a Chrudimsko. Varování platí do večera, pršet má ale i později.

Hladina Černého potoka u Velké Kraše se kvůli vytrvalému dešti zvýšila až na 251 centimetrů. První stupeň je tam vyhlašován při 170 centimetrech, druhý při 210 centimetrech a třetí při 260 centimetrech. Odpoledne začala klesat a nyní dosahuje 192 centimetrů.

Od rána se zvyšovala také hladina Vidnavky u Vidnavy, kde nyní platí první stupeň a hladina stále pozvolna klesá. Stejná situace je v případě Zlatého potka u Zlatých hor na Jesenicku.

Profesionální a dobrovolní hasiči od odpoledne zasahují v obcích Stará Červená Voda, Velká Kraš, Černá Voda, Zlaté Hory, Supíkovice a Písečná. "Provádějí čištění propustků, monitoring vodního toku, odstranění naplavenin, preventivní demontáž mostků za pomocí jeřábu a čerpání několika sklepů," řekl ČTK mluvčí hasičů Radek Buriánek.

V jižní části Olomouckého kraje, kde dešťové srážky zatím nebyly tak vydatné jako na Jesenicku a Šumpersku, jsou nyní hladiny vodních toků hluboko pod hranicí prvního stupně povodňové aktivity.

Hladina Bystřičky nad nádrží je na 2. stupni, už se nezvyšuje

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku vzrostla z prvního na druhý povodňový stupeň, který značí pohotovost. Pod nádrží nadále platí druhý stupeň. Hladina se už ale na obou místech nezvyšuje. První stupeň povodňové aktivity je na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, kde se hladina také ustálila.

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové v pátek ve 13:00 stav hladiny na 80 centimetrech, což už by třetí povodňový stupeň. V následujících hodinách hladina začala pozvolna klesat. Ráno dosahovala úrovně 44 centimetrů. Do podvečera se zvýšila na 62 centimetrů. Pod přehradou byla hladina říčky v pátek odpoledne na 102 centimetrech, tedy osm centimetrů pod hranicí ohrožení. Stejnou úroveň měla hladina i ráno a nyní má 98 centimetrů.

V souvislosti s vytrvalými dešti evidovali v pátek hasiči v regionu nejvíc zásahů na Vsetínsku. O většinu se podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové zvládaly postarat dobrovolné jednotky. "Kvůli podmáčení padají i stromy, řidiči by proto především při projíždění lesními úseky měli být opatrní," upozornila.

Ve Vsetíně dobrovolní hasiči preventivně rozmístili pytle s pískem u Domova Jitka, aby do něj v případě intenzivních srážek nezatekla voda. Technické služby podle mluvčí vsetínské radnice Jany Raszkové zajišťovaly podemletý břeh silnice v části města Červenka.

Hladiny vodních toků v regionu stoupaly kvůli vydatným srážkám i ve čtvrtek odpoledne, kdy se v Ostratě na Zlínsku vylil z koryta potok. Zaplavil silnice, chodníky a sklepy rodinných domů, odkud hasiči čerpali vodu. Pročistili propustek pod mostem, aby zamezili dalšímu stoupání hladiny. Následně otevřeli kanálovou vpusť, díky čemuž začala voda opadávat. Hasiči podle Javoříkové opláchli i silnici zanesenou blátem.

Pro východní část Zlínského kraje nadále platí výstraha meteorologů před velmi vydatným deštěm a povodňová pohotovost, vodní toky se mohou vylévat z břehů, v podmáčených oblastech hrozí pády stromů. Ve zbývající části kraje je v platnosti výstraha před vydatným deštěm a povodňová bdělost.

Na 11 místech Moravskoslezského kraje platí první stupeň

První stupeň povodňové aktivity k 18:00 platil na 11 místech Moravskoslezského kraje. Situace se ale může během večera výrazně zhoršit, pokud se naplní předpovědi počasí a v horských oblastech Beskyd a Jeseníků spadne až 90 milimetrů srážek na metr čtvereční. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Zatímco v pátek na několika místech regionu platily třetí či druhé stupně povodňové aktivity, dopoledne v povodí Odry byly vyhlášené jen první stupně, a to na čtyřech místech.

Bdělost nyní platí například na Černé Opavě ve Vrbně pod Pradědem, Opavě v Karlovicích, Polančici v Polance nad Odrou, Jičínce v Novém Jičíně, Lubině ve Vlčovicích a Morávce ve Vyšních Lhotách.

Příznivý vývoj podle Vlčkové způsobil úbytek srážek. "Za posledních 12 hodin spadlo v regionu okolo 12 milimetrů srážek. Průtoky v řekách se vesměs pohybují na úrovni jednoleté vody," uvedla. Zhoršení se dá ale podle Vlčkové očekávat večer. "Povodí je velmi nasycené. Pokud přijdou vydatnější srážky, na hladinách řek se to projeví rychle," řekla. Dodala, že pršet by mělo hlavně večer, odhad je okolo 90 milimetrů na metr čtvereční.

V hradeckém kraji několik toků na Rychnovsku přesáhlo 1.stupeň

Intenzivní déšť v Královéhradeckém kraji opět zvedl hladiny některých toků. Hranici prvního stupně povodňové aktivity přesáhly řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou, Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí a také Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku. V hradeckém kraji stoupaly hlavně toky, které odvádějí vodu z Orlických hor. ČTK to v 18:00 zjistila z dat Povodí Labe.

S ohledem na další předpokládanou srážkovou činnost během večera a noci, nelze vyloučit v Královéhradeckém kraji opětovný vzestup hladin Tiché a Divoké Orlice až na druhý povodňový stupeň, uvedli v 18:00 zástupci Povodí Labe.

Vodohospodáři také zvyšovali odtok vody z přehradních nádrží, reagují tak na vývoj hydrologické situace. V neděli by mělo podle předpovědi meteorologů v Královéhradeckém kraji zpočátku také pršet, ale během dne má déšť ustávat. Mělo by být také asi o tři stupně tepleji.

(čtk)