Ilustrační FOTO - Pixabay

Brazílie už má skoro 50.000 lidí, kteří zemřeli s koronavirem

Již téměř 50.000 dosáhl počet lidí, kteří v Brazílii zemřeli s nemocí covid-19. Za poslední den přibylo 1022 obětí, takže jejich počet vystoupil na 49.976, informovala agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Počet nakažených se za uplynulých 24 hodin zvýšil o 34.666 na 1.067.579. Již v pátek Brazílie překročila hranici jednoho milionu infikovaných. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu nakažených i co do počtu úmrtí.

Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí. Nákaza nyní postupuje dál do vnitrozemí a do chudších regionů, zatímco velká města navzdory růstu počtu případů ruší karanténní opatření.

Koronavirus se poprvé v Brazílii objevil na konci února, kdy se do země vrátil z Evropy nakažený podnikatel ze Sao Paula, uvedla agentura Bloomberg. Za uplynulé tři týdny Brazílie v počtu úmrtí předstihla Španělsko, Itálii i Británii. Počet infikovaných se za tři týdny více než zdvojnásobil.

Podle expertů je navíc infikovaných mnohem více, než uvádějí oficiální statistiky. Vědci z univerzity ve městě Pelotas ve své nejnovější studii zahrnující 120 měst uvedli, že na jednu potvrzenou diagnózu připadá odhadem šest neodhalených případů.

(čtk)