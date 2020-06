České zákony jsou prvotní, ty se mají dodržovat

Usnesení Evropského parlamentu z minulého pátku, kritické k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), a státní rozpočet na rok 2021 byly tématem včerejší debaty čtyř předsedů poslaneckých klubů v pořadu Partie na TV Prima.

Předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek deklaraci europarlamentu, jejíž celý název citoval (»Ke znovuotevření trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli zneužití evropských dotací a o potenciálním střetu zájmů«), označil za politickou proklamaci, která nemůže ohrozit pozici České republiky při jednáních na Evropské radě ani při projednávání dotací, což v Partii zpochybnil předseda klubu lidovců Jan Bartošek. V minulém volebním období Sněmovna přijala zákon o střetu zájmů zvaný lex Babiš a »pan Babiš respektoval tento zákon a udělal ve vztahu ke svému majetku kroky«, hájil svého šéfa Faltýnek. Kdo má výhrady, má se obrátit na soud, ohradil se s tím, že neexistuje žádná celoevropská legislativa proti střetu zájmů. »Jediný, kdo může rozhodnout o vině a nevině, je soud,« ztotožnil se s tím i Bartošek.

Deklarace jako »marný výkřik«

»Pro nás platí české zákony, ty musí platit pro každého. Český zákon o střetu zájmů pan premiér Andrej Babiš naplňuje. Pakliže si někdo myslí, že nenaplňuje, ať podá žalobu. Ať se ta věc pročistí,« vyjádřil stanovisko KSČM předseda klubu poslanců Pavel Kováčik. I podle něho má přijaté usnesení EP deklaratorní povahu, je to »marný výkřik«, rezoluce nemá sílu komukoli cokoli nakazovat. »České zákony jsou prvotní a české zákony se mají dodržovat,« pokračoval k tomuto bodu. Kováčik se podivil, že politici by se měli zabývat například povodněmi, tím, že hrozí koronavirus, a ne stále dokola toto téma »vařit«. Na konkrétní otázku, zdali rezoluce EP oslabuje pozici premiéra ČR při projednávání v evropských orgánech, odpověděli Faltýnek a Kováčik odmítavě, pro Bartoška a předsedu poslaneckého klubu Starostů Jana Farského je to problém úporný, českou politiku zatěžuje a poškozuje.

Debata se věnovala také schvalování státního rozpočtu na příští rok. Schodek dosahující půl bilionu je podle Kováčika »obří«, proto komunisté žádají, aby bylo přesně »rozpoložkováno«, za co budou prostředky utraceny, tedy nedávají žádný bianco šek. Důležité je, zdůraznil Kováčik, že se předsedové ANO a KSČM sešli a učinili dohodu o konsolidaci schodku během sedmi let. Kováčik zdůraznil, že podmínkou, aby komunisté tolerující vládu zvedli ruku pro rozpočet, je mj. vyšší podpora sester v sociálních službách a další požadavky. Současně znovu ocenil profese »v první linii« včetně potravinářů, zemědělců, prodavačů a prodavaček, kteří si zaslouží důstojnější podmínky. »Variant je na stole více, pokusíme se najít průnik, aby bylo uspokojeno co nejvíce subjektů v Poslanecké sněmovně,« zhodnotil diskuse k rozpočtu Faltýnek.

Varující je Kalouskovo »řešení«

Farský kritizoval, že ČR od koronakrize nikdo neřídí, »je to zmatek nad zmatek«, vládě scházejí vize a rozdávají se »dárečky«. Kováčik reagoval, že »mnozí pamatujeme ‚řešení‘ krize 2008-2009, kdy pan ministr Kalousek šel politikou tzv. tupých škrtů. Proškrtali jsme se k chudobě. Teprve nedávno se podařilo dostat ekonomiku na úroveň předkrizovou. To bylo velmi špatně,« uvedl. I tato zkušenost byla jedním z důvodů, proč ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu hlasovat pro rozpočet, »nelze se proškrtat z krize,« zakončil – nýbrž proinvestovat, navázal na jeho slova Faltýnek.

Kováčik v diskusi obhajoval preference KSČM. »My činíme vše pro občany, aby tato republika fungovala. Řada věcí, která se nám daří prosadit, je činěna proto, aby se udržela úroveň důchodů, mezd, sociálních plateb, aby přístup vlády např. k lesům, zemědělství, suchu, životnímu prostředí apod. se udržel na nepravicové, tj. neindividualistické pozici, a to se nám celkem daří.« Hnutí ANO, jak připomněl, má pravicové přístupy.

(mh)