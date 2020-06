FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

KSČM jedná při krizi konstruktivně

KSČM ve Sněmovně podpoří změnu schodku státního rozpočtu. Návrh 500miliardového deficitu vláda předloží Sněmovně na mimořádné schůzi zítra. Vláda ale musí dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky občanů.

Rozhodli o tom delegáti na 10. zasedání Ústředního výboru KSČM.

»Stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu,« stojí ve stanovisku schváleném ústředním výborem, které celé přetiskujeme na str. 4.

»KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje. Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!« uzavírá stanovisko.

»Jako česká společnost jsme stejně jako ostatní státy v Evropě a ve světě v určitém bodu zlomu. Ten zlom je vyvolán tzv. pandemií koronaviru a všichni analytici zkoumají, jestli to je uměle vytvořený problém, nebo jestli ten problém je skutečně součástí vývoje společnosti a kdo za tím stojí a jak se na to dívat. V každém případě nelze krizi podceňovat,« konstatoval ve svém vystoupení předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Hlavně neztratit suverenitu

»Stát tedy přišel s tím, že i když se zlepšuje zdravotní situace, schodek bude 500 miliard korun. My jsme minulý týden v pátek na výkonném výboru udělali rozhodnutí, které považuji za správné, že odmítneme jednání o bianco šeku na 500 miliard a budeme vyžadovat, aby prostředky byly rozděleny. Rozdíl mezi 300 a 500 miliardami toho deficitu byl dán tím, že je další nevýběr, protože některé ekonomické subjekty nenaskočily a vůbec nevyráběly, nepodávaly žádný výkon a daně se neplatily, a to znamená, že se prohluboval schodek a tedy z těch dalších 200 miliard je jen 136 miliard, které lze použít do investic. A my je chceme vidět,« upozornil Filip a upřesnil, že KSČM chce, aby v české politické realitě parlament neztratil rozpočtovou suverenitu, a ve vládě se nebudou rozdělovat peníze, jak vláda chce, ale rozdělí se tak, že to bude pro lidi. A bude to znamenat opravdu nastartování ekonomiky.

»Pokud chceme, aby nás zahraniční kapitál úplně neskoupil, tak se musíme zachovat tak, že udržíme při životě a efektivním fungování systémy státu a systémy společenské kontroly, společenského života,« připomněl předseda ÚV KSČM. Podle něj je pak potřeba se shodnout na tom, že ekonomiku je potřeba nastartovat způsobem zadlužení státu, nikoliv přijetím zahraničních investic. »A podotýkám, že pokud tady fungují zahraniční investice, tak vyvedení těch prostředků v dividendách činí ročně okolo 300 miliard korun,« varoval Filip.

»Sedm bodů (které má KSČM jako podmínku pro toleranci vlády – pozn. red.) nám zajišťuje, že když je budeme dál vyžadovat a budou plněny, tak se veřejný sektor posílí jak v oblasti surovinových zdrojů, tak vody, tak budeme do budoucna schopni čelit ataku zahraničního kapitálu na důležité výrobní organizace v České republice,« uzavřel Filip.

Stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš doplnil, že KSČM především nechtěla dát vládě dáreček, aby ta si mohla s oněmi miliardami dělat, co by chtěla. Dále připomněl, že nyní bude potřeba soustředit se na dlouhodobý horizont, tedy především na příjmovou stránku. Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná uvedla, že je podstatné, aby krizi nezaplatili obyčejní lidé.

V diskusích dále vystoupili například Ivan Hrůza, Martin Říha, Marta Semelová, Karel Klimša, Stanislav Grospič, Vladislav Rulíšek, Soňa Marková, Martin Juroška, Tomeš Vytiska, Petr Šimůnek, Josef Bohatec, Viktor Pázler, Milan Macek, Ludvík Šulda, František Švarc, Jan Navrátil, Marie Pěnčíková či Petra Prokšanová.

ÚV také potvrdil, že Jiřího Zimu nahradí ve výkonném výboru Ludvík Šulda. Dále byli novými členy ÚV potvrzeni Josef Jordán a Josef Kovařík. Potvrzeni byli i další kandidáti KSČM do Senátu – za obvod Ždár nad Sázavou bude kandidovat Zdeněk Střítecký, za obvod Ostrava-město Petr Gajdáček. Zvoleni byli také funkcionáři Komise mládeže ÚV KSČM.

