Navrhovaný rozpočet odpovídá prioritám KSČM

Nedělní pořad České televize Otázky Václava Moravce měl být věnován především problematice kultury v době koronavirové krize, kontroverzní moderátor Moravec však věnoval velkou část pořadu páteční rezoluci Evropského parlamentu. Ta vyzývá Evropskou komisi, aby nastavila přesná pravidla pro využívání dotací v EU.

Část této politické rezoluce se zabývá i spory kolem premiéra Andreje Babiše a jeho údajné kontroly nad Agrofertem. A to si Moravec s poslankyní Miroslavou Němcovou (ODS) opravdu užili. »Táhne se to s námi od vstupu Andreje Babiše do velké politiky. Vláda by si měla sednout a i v souvislosti s koronavirovou a hospodářskou krizí znovu požádat o důvěru,« prohlásila Němcová. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) namítl, že schvalování rozpočtu je přece také hlasováním o důvěře vládě, bez rozpočtu se vládnout nedá. Pokud jde o kontrolu dotací, »… i kdyby to členské státy Unie chtěly dělat správně, nevědí jak. Ty věci vůbec nejsou vyřešené,« připomněl Zaorálek.

Špinavé prádlo si máme prát doma

Třetím pozvaným hostem byl Zdeněk Štefek (KSČM), stínový ministr kultury a předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje. »Naše europoslankyně Kateřina Konečná se v tomto případě zdržela hlasování,« řekl Štefek. »Stejně jako já si myslí, že špinavé prádlo si máme prát doma. To je základní úhel pohledu. Pokud jde o evropské peníze, tam o vině či nevině rozhoduje soud, nikoli Evropský parlament. Už tu bylo řečeno, že to usnesení je spíše politickou deklarací. Je to zajímavé, spíše smutné čtení, ale není to závazný dokument,« prohlásil komunistický zastupitel.

Podle komunistů podvodníci a tuneláři mají začít splácet dluhy, uvedl Moravec ironicky debatu o rozpočtu, který je KSČM za určitých podmínek ochotna podpořit. Původně jsme nechtěli navýšení schodku rozpočtu podpořit, protože jsme nechtěli dát vládě bianco šek, řekl Štefek. Podporu jsme podmínili konkrétními projekty a konkrétními částkami, které nyní jsou zohledněny. Budeme jednat ještě o dalších položkách, např. na sociální služby. »Pokud jde o důvěru či nedůvěru vládě, situace po pandemii nepochybně změnila celou naši společnost a změnily se i priority, které je třeba urgentně řešit. Určitě i my budeme chtít vědět, jaké bude mít vláda priority do konce svého volebního období, aby nejen řešila akutní problémy dneška, ale aby řekla, jak nastartuje ekonomiku. A hlavně kdo to zaplatí. Je třeba hledat i možnosti úspor, které KSČM vidí např. v oblasti obrany,« připomněl Štefek.

Podpora kultury

Zaorálek spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) předloží vládě program podpory podnikatelským subjektům v oblasti kultury a kreativních průmyslů. Program ve výši jedné miliardy korun by měl být další podporou kultury po koronavirové krizi a směřovat na ty, kteří nedosáhli na již dříve schválené programy podpory. Vláda již v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun, je určen především buď pro příspěvkové organizace ministerstva kultury (MK) nebo subjekty, které od MK dostávají dotace. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do byznysového sektoru, který nepobírá dotace. Další miliarda korun by do kultury měla podle Zaorálka jít ještě letos formou investic. Postěžoval si, že jeho ministerstvo je v současné podobě spíše ministerstvem umění než ministerstvem vší kultury, tedy i kreativního průmyslu. To byla voda na mlýn Němcové, která Zaorálka obratem přirovnala ke Zdeňku Nejedlému a začala se ohánět 50. lety.

Ministerstvo má v současné době příliš úzkou podobu, mělo by svou činnost více rozšířit, reagoval Štefek. Ale je tam i otázka, s kým by mělo více spolupracovat. »Rezerva je v oblasti školství. Kultura a školství musejí více spolupracovat, my navrhujeme i konkrétní projekty, např. projekt Kultura pro školy, který na krajské úrovni funguje třeba v Karlovarském kraji. Znamená to, že školy mají podporované určité cíle v muzeích, galeriích, památnících atd., dostávají příspěvek na dopravu, popř. na vstupné. Je to v souladu s rámcovými vzdělávacími plány. A funguje to,« řekl stínový ministr.

(ng)