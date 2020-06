Soud podpořil Boltona

Federální soudce v sobotu rozhodl, že bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton může vydat své paměti, informovala agentura AP.

Bílý dům se vydání knihy, která podle úryvků zveřejněných médii Trumpa líčí v realistickém, tj. značně nelichotivém světle, snažil zabránit.

Verdikt je Boltonovým vítězstvím v soudní při, v níž proti sobě stály argumenty týkající se svobody slova na straně jedné a povšechné národní bezpečnosti na straně druhé. AP již dříve uvedla, že rozhodnutí bude patrně určující pro podobu příštích právních bitev bývalých činitelů o vydání knih, jež veřejnosti zprostředkovávají vnitřní informace z vládní administrativy.

Napjatě očekávaná Boltonova kniha The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to dělo: Paměti z Bílého domu) má podle ČTK vyjít už zítra.

»Vláda nedokázala, že soudní zákaz (vydání knihy) zabrání nenapravitelné škodě,« konstatoval v rozsudku soudce Royce Lamberth.

(rom)