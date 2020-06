Zemřel další propalestinský hlas z Izraele

Ve věku 85 let v neděli v Izraeli zemřel původem polský historik, přední odborník na fašismus a kritik izraelsko-palestinského konfliktu Zeev Sternhell. Příčinou úmrtí byly zřejmě pooperační komplikace, informovala agentura AFP.

Historik se v roce 1935 narodil v polském městě Přemyšl do židovské rodiny. Ve 2. světové válce přišel o všechny příbuzné; zatímco jeho otec zemřel při návratu z polské armády, jeho matku a sestru zavraždili nacisté. Sternhellova teta a strýc ho před režimem uchránili tím, že ho vydávali za katolíka. Po válce emigroval do Francie, v roce 1951 se odstěhoval do nově založeného Izraele.

Sternhell byl mezinárodně uznávaným odborníkem na fašismus a krajní pravici, tématům věnoval několik knih. Patřil mezi dlouhodobé kritiky přístupu Izraele k problematice Palestiny a nelegálních židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu. V roce 2008, kdy také získal Izraelskou cenu za humanitní vědy, byl zraněn při výbuchu nálože nastražené izraelským nacionalistou Jackem Teitelem.

Sternhellův »inovativní výzkum změnil způsob, jakým naše vědecká obec nahlížela všeobecně na ideologická a zejména na radikální hnutí,« uvedl Ašer Kohen, prezident Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. »Byl to upřímný člověk, který se neúnavně věnoval míru a spravedlnosti,« citovala Kohena agentura AP.

(čtk)