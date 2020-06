Tenista Dimitrov je po Adria Tour pozitivní na koronavirus

Bulharský tenista Grigor Dimitrov měl po návratu do Monaka z exhibicí Novaka Djokoviče v Bělehradu a Zadaru pozitivní test na koronavirus. Devatenáctý hráč světového žebříčku to oznámil na sociálních sítích, nákazu nemocí covid-19 zveřejnil jako první tenista ze světové špičky.

"Chci dát svým fanouškům a přátelům vědět, že jsem byl po návratu do Monaka pozitivně testován na covid-19," napsal Dimitrov na instagramu. "Chci se ujistit, že se všichni, s nimiž jsem byl posledních pár dní v kontaktu, nechají vyšetřit a přijmou potřebná preventivní opatření. Je mi líto, pokud jsem někomu způsobil újmu," vzkázal.

Grigor Dimitrov. FOTO - wikipedia commons

Devětadvacetiletý Dimitrov startoval po úvodním podniku Adria Tour v Bělehradě i tento týden v Zadaru, po úvodním sobotním zápase ale kvůli nemoci odstoupil. Finále chorvatského podniku, v němž se měl večer utkat první hráč světa Djokovič s Rusem Andrejem Rubljovem, bylo zrušeno a nejistý je i osud třetího turnaje v bosenské Banja Luce.

"Právě jsme dostali informaci, že měl Grigor Dimitrov pozitivní test na koronavirus a musíme proto zrušit finále turnaje v Zadaru," řekl fanouškům na kurtu po posledním zápase ve skupinách Djokovičův trenér a ředitel akce Goran Ivaniševič.

Novak Djokovič čelil po zahájení Adria Tour kritice mimo jiné kvůli tomu, že se hrálo před diváky a bez dodržování pravidel o odstupu, a to i mezi hráči. Hájil se tím, že po uvolnění opatření v Srbsku a Chorvatsku to už není nutné. "Je nám to opravdu líto, ale dělali jsme, co jsme mohli, respektovali jsme všechna opatření daná vládami v Srbsku a Chorvatsku," řekl Djokovičův bratr Djordje, jenž je ředitelem celého turné.

"Než přijel do Zadaru, stavil se Grigor ve své vlasti, nevíme, jestli to nechytil tam. Už jsme kontaktovali všechny hráče Adria Tour, jejich rodiny, všechny naše dobrovolníky a lidi zapojené do organizace - nikdo z nich nemá žádné příznaky," dodal Djordje Djokovič s tím, že pro všechny zajistí potřebné testy.

Elitní tenisové okruhy jsou kvůli pandemii koronaviru přerušené od března. Profesionální organizace tento týden představily plán restartu sezony: ženská WTA Tour má začít 3. srpna v Palermu, mužská ATP Tour zahájí program 14. srpna turnajem ve Washingtonu.

(čtk)