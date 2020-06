Právně nezávazné, jen možné, přesto kritické...

Poslanci Evropského parlamentu schválili v pátek 19. června právně nezávazný dokument - rezoluci kritickou k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Tolik oficiální formulace.

Vzhledem k tomu, že se už dlouhá léta pohybujeme v právním prostředí tradičních žižkovských pavlačí (jedna paní ráno v obchodě povídala, že on je gauner, protože to včera v hospodě říkal Franta, a ten to musí vědět, poněvadž jeho kámoš má zase jiného kámoše, a ten ví všechno, páč má styky...), zarážejí mě na celém tomto amatérsky režírovaném představení zejména dvě formulace: »právně nezávazný« a »možný střet zájmu«.

Táži se: proč Evropský parlament vypouští do světa právně nezávazný dokument, notabene deklarující střet zájmu premiéra Babiše »jen« jako MOŽNÝ, když to přirozeně asociuje i opačnou možnost, čili NEMOŽNÝ. Evropský parlament de facto jedním dechem pravil, že to je »pouze« možné, tudíž že to ale možné být nemusí. To jsou spojené nádoby. Evropský parlament je kritický k něčemu, co sám označuje za »jen« možné...

V Bruselu se prostě naučili švejkovat aneb, jak pravil dobrý voják Josef Švejk: »Právě jsem se přiznal, že jsem asi zabil arcivévodu Ferdinanda.«

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec