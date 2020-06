Horší než George Bush ml.

Předně se omlouvám ctěným čtenářům za to, že ze svých redakčních sloupků dělám pomalu seriál na téma »Dumb Trump«, resp. »Dump Trump«, ale i když si každý týden řeknu, že musím dát něco jiného (připravených témat je dost), »nejmocnější muž světa«, jak mu také říkají, svou nebezpečnou egocentričností a hloupostí zároveň vždycky mé plány zhatí. No ještě aby tak byl na podzim znovuzvolen, uznejte…

Naštěstí to vypadá, že kvůli koronavirové pandemii a zejména tragickému rasistickému policejnímu excesu na Georgi Floydovi šance zdánlivě nevolitelného demokratického protikandidáta Joe Bidena závratně rostou. A demokraté chyby z před čtyř let prý opakovat nehodlají.

Dnes to přece jen bude poněkud jiné ohlédnutí. Nebude to pojednání ve stylu Dump Trump (tedy Zbavte se Trumpa), ale Dumb Trump (Hloupý/blbý Trump). Kdyby mi někdo před 12 lety řekl, že USA ještě někdy mohou mít hloupějšího prezidenta, než jakým byl George Bush ml. (mimochodem, stejně jako Trump byl minimálně jednou zvolen nedemokraticky – tedy s celkovým menším získaným počtem hlasů Američanů než jeho demokratický soupeř), neuvěřil bych. A ejhle. Stalo se velmi záhy, po osmileté odmlce prezidentování Baracka Obamy. Trump už stihl za více než tři roky svého mandátu naplácat bezpočet nesmyslů pramenících ze základních vědomostních neznalostí, ale to, co se na něj a od něj valí v posledních dnech, to si skutečně nezadá s lapsusy páně Bushovými.

Proto tolik v Bílém domě zuří kvůli dnešnímu vydání Boltonovy knihy, z níž mj. plyne, že Trump donedávna netušil, že Británie je jadernou mocností či že Finsko je samostatným státem, který už není pod vlivem Ruska. A to ještě nevíme, kolik podobných perel se z ní dozvíme dál…

Největší faux pas, resp. slovy ministra zahraničí Mike Pompea na adresu OSN pro lidská práva (za to, že odsoudila vraždu Floyda) »největší dno«, však Trump předvedl na svém sobotním předvolebním mítinku v Tulse, kde vedle kritiky »levicového davu«, který se prý »snaží ničit naše dějiny« (no, žádná velká tragédie; Američané nemají být moc nač hrdí), prezident také prohlásil, že USA mají velké množství nakažených koronavirem proto, že tak hodně testují. »Řekl jsem (tedy) svým lidem, aby testování zpomalili,« ujistil příznivce protivirová opatření ignorující Trump v době, kdy třeba Lucembursko v rámci prevence před druhou vlnou pandemie ohlásilo plošné testování všech obyvatel a v zemi pracujících cizinců. Ne, nedělám si legraci, milí čtenáři. I tohle může stát v čele takové mocnosti, jakou jsou USA!

Roman JANOUCH