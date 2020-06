USA. Mizí další socha

Americké přírodovědné muzeum v New Yorku odstraní od svého vchodu sochu Theodora Roosevelta zobrazující někdejšího amerického prezidenta sedícího na koni, u něhož stojí černoch a indián. V neděli to oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio.

Theodore Roosevelt. FOTO - wikipedia commons

Starosta de Blasio uvedl, že vyhověl žádosti vedení muzea na odstranění sochy. Podle starosty socha zobrazuje černochy a domorodé obyvatele Ameriky jako porobené a rasově podřadné. Dodal mimo jiné, že »teď je ten správný čas na odstranění této problematické sochy«. V USA i jinde se vzedmula vlna demonstrací proti rasové nerovnosti i volání po odstranění památníků a soch zobrazujících z dnešního pohledu kontroverzní postavy historie. Některé z nich byly už odstraněny, úřady či davem, nebo poškozeny. Protesty spustila smrt černocha George Floyda v Minneapolisu způsobená bělošským policistou při zatýkání. »V posledních týdnech i nás v muzeu hluboce zasáhlo sílící hnutí za rasovou spravedlnost, které povstalo po zabití George Floyda,« řekla deníku The New York Times ředitelka muzea Ellen Futterová. A zdůraznila, že muzeum nemá nic proti exprezidentovi Rooseveltovi. Newyorský rodák stál v čele USA v letech 1901 až 1909 a do sbírek muzea, které spoluzaložil jeho otec, i sám přispěl. S odstraněním sochy, která před jedním z největších přírodovědných muzeí světa stojí od roku 1940, souhlasí i jeho pravnuk. »Svět nepotřebuje sochy, pozůstatky jiného věku, které neodrážejí ani hodnoty člověka, jehož chtějí uctít, ani hodnoty rovnosti a spravedlnosti,« řekl Theodore Roosevelt IV. »Kompozice jezdecké sochy neodráží odkaz prezidenta Roosevelta. Je čas sochu odstranit,« dodal.

(ava, čtk)