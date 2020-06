Ilustrační foto - wikimedia commons

Viking je zpět

Po tříměsíční pauze vynucené pandemií koronaviru se k záchranným operacím na moři vrátila loď Ocean Viking, píše agentura AFP. Plavidlo poskytující pomoc migrantům v nouzi provozuje nevládní organizace SOS Méditerranée.

Loď vyplula ráno z přístavu v Marseille a zamířila do libyjských vod, kde bude poskytovat pomoc migrantům, kteří se ocitnou v krizové situaci ve Středozemním moři. Do cíle by měla dorazit ve čtvrtek. Jako prevence proti šíření koronaviru byla na palubě zavedena přísná pravidla. Vody Středozemního moře brázdí plavidla i jiných neziskových organizací poskytující pomoc migrantům. V neděli dorazila do sicilského přístavu Porto Empedocle loď německé neziskové organizace Sea-Watch, která v minulých dnech zachránila ve Středozemním moři 211 migrantů. Ty nyní čeká povinná dvoutýdenní karanténa. V sobotu večer dorazila do jiného sicilského přístavu Pozzallo italská loď Mare Jonio neziskové iniciativy Mediterranea se 67 migranty na palubě.

Libye se stala důležitou křižovatkou pro migranty z Afriky, kteří prchají před válkami a chudobou do Evropy. Většina běženců se na nebezpečnou cestu přes moře vydává na vratkých a špatně vybavených gumových člunech. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od roku 2014 ve vlnách Středozemního moře zahynulo přes 20 000 lidí.

