Ilustrační FOTO - Pixabay

Při pandemii se zrodila telemedicína

Praktičtí lékaři spolupracují s ministerstvem na přípravě manuálu pro druhou vlnu COVID-19. Ordinace si také dělají zásoby ochranných pomůcek, uvedlo Sdružení praktických lékařů.

Praktici v březnu vyzvali pacienty, aby před cestou do ordinace lékaře nejprve kontaktovali. Lepší by to podle nich bylo i nadále, aby se lidé v čekárnách nehromadili. I během epidemie zůstal lékař podle sdružení v kontaktu průměrně s více než 50 pacienty denně, jen zhruba osm pacientů však přišlo přímo do ordinace. Ostatní obsloužil po telefonu nebo mailu. Podle dat pojišťoven zavřelo méně než 0,2 procenta ordinací.

Omezení stále platí

»Do obvyklého režimu najíždějí ordinace přibližně od půlky května. Vyšetřujeme všechny pacienty, doháníme preventivní prohlídky a screeningy a samozřejmě pravidelné prohlídky diabetiků a lidí s vysokým tlakem. Obnovili jsme také pracovně lékařské prohlídky a posudkovou činnost,« uvedl předseda Sdružení Petr Šonka.

Nadále pro ordinace platí doporučení ministerstva zdravotnictví, podle něhož by se v ordinaci a čekárně neměli potkat více než tři pacienti najednou. »Proto nemohou přijít a posadit se v čekárně, jak je napadne, ale musejí se předem telefonicky objednat. Do čekárny je obvykle pouští sestra. Měli by dodržovat rozestupy, mít nasazené roušky a při vstupu do čekárny si dezinfikovat ruce,« popsal Šonka.

S ministerstvem lékaři připravují správný postup na dobu, kdy se na podzim zvýší počet respiračních onemocnění. »Jakmile začne chodit více lidí s chřipkami, potřebujeme vědět, jak postupovat a zda každého s příznaky respiračního infektu budeme testovat na koronavirus,« doplnil. Ordinace se také podle něho snaží zásobit ochrannými pomůckami. Na trhu ale prý chybějí například jednorázové ochranné obleky.

Leccos se dá vyřešit na dálku

I po odeznění epidemie by lékaři rádi využívali telemedicínu, tedy možnost poradit pacientovi na dálku, kterou by hradily zdravotní pojišťovny. Česká legislativa s touto formou ale podle sdružení nepočítá. »Připravujeme doporučený odborný postup, abychom těmto službám dali formu. Inspirací nám jsou zkušenosti z Německa, kde je telemedicína již uzákoněná,« uvedl předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Svatopluk Býma.

Menší zdravotní pojišťovny budou od července hradit praktikům, ale i ambulantním specialistům nový výkon, kdy může lékař s pacientem hovořit pomocí video rozhovoru. »Považujeme tento druh výkonů za perspektivní, který může zkvalitnit služby a zvýšit dostupnost části zdravotních služeb,« uvedl ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Podle něho jde zatím o pilotní projekt, který si pojišťovny po nějaké době vyhodnotí.

Svaz sdružuje menší zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, RBP a Zdravotní pojišťovnu Škoda. Spuštění programu podporujícího telemedicínu podle mluvčího Vlastimila Sršně připravuje i největší zdravotní pojišťovna - Všeobecná zdravotní pojišťovna, která není součástí svazu.

Češi navštíví praktika průměrně 12krát za rok. Praktičtí lékaři jsou podle Býmy schopni vyřešit 80 procent zdravotních problémů, se kterými za nimi pacienti přijdou, za 15 procent nákladů zdravotního systému. Dalších 15 procent by měli zvládat ambulantní specialisté za 40 procent nákladů a za stejný podíl nákladů nemocnice pět procent zdravotní péče.

KSČM podporuje elektronické zdravotnictví

Otázky Haló novin pro Soňu Markovou (KSČM), stínovou ministryni zdravotnictví

Může tzv. telemedicína, byť jen v méně závažných případech, nahradit skutečnou návštěvu lékaře?

V době koronavirové krize se ukázalo, že elektronické zdravotnictví a telemedicína je správná cesta, kterou by se mělo zdravotnictví v České republice ubírat. Deset let odkládaný elektronický recept a zdlouhavé prosazování eNeschopenky se právě v této době osvědčily. To, co dříve lékaři odmítali a pacienti v to neměli příliš důvěru, se stalo často jedinou možností. Stejně jako objednávání pacientů na určitou hodinu či možnost poradit se s lékařem prostřednictvím moderní techniky. Zdravotní pojišťovny začaly tyto výkony v době pandemie COVID-19 promptně hradit a tento výkon by se měl rozhodně zachovat, i když se pacienti již do ordinací praktiků a ambulantních specialistů většinou vrátili. Samozřejmě že telemedicína nemůže nikdy zcela nahradit potřebný osobní kontakt mezi lékařem a pacientem.

Podpořila by KSČM uzákonění tohoto druhu lékařských služeb?

KSČM dlouhodobě podporuje elektronické zdravotnictví a kritizuje ministerstvo, že neustále odkládá předložení tohoto tolik potřebného zákona. Na jedné straně vnímáme obavy o ochranu citlivých osobních údajů, na straně druhé těžko chápeme liknavost při přípravě zákona o eHealth. V této situaci se dá s nadsázkou konstatovat, že koronavirus snad trochu napomohl k rychlejšímu postupu jak ze strany MZ, tak zdravotnických pracovníků.

Připravuje se podle vás české zdravotnictví dostatečně na případnou druhou vlnu COVID-19, co by se mělo zlepšit?

Ti, kteří jsou zodpovědní za ochranu zdraví a životů občanů České republiky, avizují, že připraveni jsou a s případnou druhou vlnou počítají. Slíbili revizi krizových a pandemických plánů i dostatečné nákupy potřebných ochranných zdravotnických prostředků. Zdravotníci splnili své úkoly na jedničku, stejně jako hasiči, policisté nebo vojáci. Zvládla to i dřívějšími nekompetentními zásahy pravicových vlád oslabená hygienická služba. Počítá se s tzv. chytrou karanténou, nikoliv plošnými opatřeními, která přece jen téměř »zastavila život« a přinesla ohromné ekonomické ztráty. Na druhou stranu ochrana zdraví a života lidí je prvořadá. Budu ráda, když se naplní optimistické předpovědi a tzv. druhá vlna nepřijde. Stačí totiž každoroční chřipková a další respirační onemocnění, která nás pacienty na podzim sužují.

Jiří NUSSBERGER