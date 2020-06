Ilustrační FOTO - Pixabay

Občané nesmějí být obětními beránky

Schodek státního rozpočtu se zřejmě navýší na 500 miliard korun. Novelu, která s tím počítá, poslanci posunuli do druhého čtení. Sněmovna nevyhověla vládě v požadavku na projednání předlohy zrychleně ve stavu legislativní nouze. Poslanci ji tak projednávají standardně ve třech čteních. Definitivně by mohli rozhodnout v polovině července.

Pro stav legislativní nouze hlasovalo 67 ze 165 přítomných poslanců, vedle zástupců ANO také jeden sociální demokrat. Hlasování se zdrželo i několik poslanců ANO včetně premiéra Andreje Babiše.

Předloha odolala opozičnímu návrhu na vrácení vládě k přepracování. Nyní ji dostane k projednání rozpočtový výbor.

Jde již o třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se zvýšil na 300 miliard korun. »Pevně doufám v to, že tato novela zákona o státním rozpočtu pro rok 2020 je tou poslední,« řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Chápe prý, že někteří považují počet jednání k letošnímu rozpočtu za nezvyklý, situace je však podle ní mimořádná a vyžaduje mimořádná opatření.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip novinářům potvrdil, že komunisté půlbilionový schodek podpoří, ovšem za předpokladu, že bude vyhověno pozměňovacím návrhům, které předloží ve druhém čtení. »Budeme prosazovat některé položky, ať už jde o zvýšení plateb sestrám v sociálních zařízeních o dvě miliardy korun nebo podporu našich programových cílů, které se týkají investic do stavebnictví v obcích, ať už jde o byty nebo infrastrukturu obcí,« řekl Filip.

»Za situace, kdy v podstatě napravujeme chyby vlády, je řádné projednání novely víc než na místě, opravdu už není třeba ten hup šup systém legislativní nouze,« uvedl stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. Připomněl, že po nástupu pandemie komunisté nekomplikovali chod exekutivy. »Hlasovali jsme pro navýšení rozpočtu na dvě stě i na tři sta miliard, protože ekonomika čekala na peníze. To, do jaké míry se dočkala, je věc další diskuse, v každém případě dotační tituly jsou schválené a peníze začaly téct,« uvedl. Nyní je však podle něj situace odlišná a je třeba velice dobře zvážit, kam a s jakým efektem jsou peníze posílány. »Proto jsme byli na vládu v této fázi kritičtější,« uvedl. V původním návrhu, který vláda schválila 6. června, se podle něj kabinet dopustil řady chyb a je nyní na poslancích, aby tyto chyby napravili. »Vláda byla zbytečně nedočkavá a dopustila se chyb. Ale jsme-li státotvorní, a KSČM takovou silou je, pokusme se tyto chyby napravit,« prohlásil Dolejš.

Podstatné je nevyhazovat peníze oknem

Komunisty zajímalo, v případě, že se ČR má proinvestovat k oživení, do jaké míry jsou investiční akce připravené. Zjistili, že malé obce mají projekty většinou velmi dobře připravené a peníze tam mohou téct okamžitě. Stejně jsou na tom podle Dolejše i akce financované přes Státní fond dopravní infrastruktury. »Pochopitelně nám jde i o dofinancování projektů jako je antivirus, protože musíme chránit pracovní místa a velice citlivě vnímáme i to, že podniky volají po tom, aby se podpora záchrany pracovních míst dokonce prodloužila. Takže tady ty peníze budou nepochybně na svém místě,« vyčetl stínový ministr.

Půl bilionu podle něj není nějaké magické číslo, celá řada makroekonomů uvažovala v podobných číslech. »Opravdu nejde o tu částku, podstatné je, abychom peníze nevyhazovali oknem, a to bude úkolem druhého čtení,« dodal.

Dolejš také avizoval, že komunisté chtějí na podzim jednat s vládou o změně výběru daní. Už v sobotu po jednání širokého vedení strany, které přijetí rekordního 500 miliardového schodku schválilo, Filip mluvil o plánu na zavedení dvojí sazby daně z příjmů právnických osob. »Když se dělají dluhy, někdo to musí splácet,« řekl Dolejš s dodatkem, že komunisté nedopustí, aby krize způsobená epidemií koronaviru dopadla na občany, kteří jsou v tom nevině. Od vlády, kterou podporují na základě toleranční smlouvy, proto budou požadovat strategii splácení. Vláda podle Dolejše musí v rozpočtu na příští rok zohlednit, že ČR byla dosud rozpočtově odpovědnou zemí, což znamená výzvu k inovaci daňové politiky. Poznamenal, že programové prohlášení vlády s větším zdaněním nepočítá a že komunisté se na tom při jednáních s menšinovou vládou nedohodli. Od podzimu na toto téma očekává Dolejš »důležitou a horkou« debatu.

Sdílené úvazky jsou mimo realitu

V souvislosti s hospodářskou krizí, kterou epidemie nového typu koronaviru nastartovala, komunisté kritizovali některé kroky kabinetu. »Máme velké obavy, že pokud vláda bude tyto prostředky investovat pouze do spotřebních věcí, do věcí, které nebudou přinášet vyšší přidanou hodnotu, může velice rychle docházet ke znehodnocení koruny, k dalším inflačním spirálám, a to se bude velice negativně týkat především zaměstnanců,« uvedl stínový ministr spravedlnosti za KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Navýšení, kterého dosáhli zaměstnanci při kolektivních vyjednáváních, podle něj zdaleka nepokrývá základní životní potřeby a inflační spirála šla mnohem prudčeji nahoru. V této souvislosti poukázal na už schválenou novelu zákoníku práce, která umožní více využívat sdílené úvazky. »Ukazuje se, že jsou zcela mimo realitu v současné hospodářské krizi, že je tyto věci potřeba řešit jinými opatřeními, nikoliv tím, že budeme rozvolňovat na jedno pracovní místo několik krátkodobých pracovních úvazků,« uvedl Grospič.

Kritizoval Piráty za jejich trvání na vyplacení kompenzací pracovníkům na dohodu. Grospič zdůraznil, že práce na dohodu je vnímána jako přivýdělek, jakýsi podpůrný prvek. Vyplacení zhruba 31 000 korun dohodářům proto nemá za primární otázku řešení jejich situace.

Nelíbí se mu také stravenkový paušál. Na záměru vyplácet vedle stravenek zaměstnancům na jídlo hotovost se vláda dohodla v pondělí. »Tato věc by neměla být v této době nastupující hospodářské krize na stole,« uvedl. Návrh podle něj snese odkladu, a především snese vážné diskuse. »V žádném případě bychom takový návrh, kdyby přišel do Sněmovny, nepodpořili,« potvrdil Grospič.

Cestou z krize nejsou škrty

ČSSD je přesvědčena, že návrh na prohloubení schodku letošního rozpočtu na 500 miliard korun je oprávněný. Zvýšení deficitu by mělo podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka vládě umožnit adekvátně reagovat na situaci způsobenou epidemií koronaviru. »Nás to nikoho netěší, protože 500 miliard je bezprecedentně velká suma, ale bezprecedentní je i krize, a státy světa reagují stejně. Všichni si vzali poučení z minulé velké ekonomické krize,« uvedl Hamáček. Ta podle něj ukázala, že cestou z ní nejsou škrty, ale naopak je potřeba podporovat ekonomiku a spotřebu.

Podle předsedy ODS Petra Fialy vládní návrh na zvýšení schodku letošního rozpočtu na půl bilionu korun není záchranný investiční balíček, ale předvolební trik. Deficit zatíží podle něj celou jednu další generaci a nikdo neřeší, co bude v budoucnu. »Jsou to peníze lidí a firem, které budou muset v budoucnu vydělat a splatit,« zdůraznil předseda ODS.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se obává, že objem deficitu by mohl dovést ČR do dluhové pasti. »Tento návrh má minimální šanci dostat nás z krize, ale má obrovskou šanci nás dostat do dluhové pasti,« prohlásil.

Rovněž šéf SPD Tomio Okamura kritizoval kabinet za to, že podle něho odmítá škrtat nepotřebné výdaje. Zmínil zneužívání sociálních dávek, výdaje na inkluzi, dotace solárním baronům a některým neziskovým organizacím i velké armádní zakázky. »Vláda rekordním schodkem dělá dojem, že chce lidem rozdávat. Skutečnost je ale úplně jiná,« uvedl.

Piráti podle Mikuláše Ferjenčíka rozpočet jako celek nepodpoří. Vláda se podle nich nechystá šetřit, protože příjmová stránka rozpočtu je poměrně optimistická, a nejsou si jisti, zda se peníze podaří proinvestovat.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že rozpočet nemá žádné přesné parametry a vláda rozepsala vládní rezervu do jednotlivých kapitol velmi hrubě. »My se ptáme, kam vlastně míří rozpočtové výdaje a komu mají pomoci,« uvedl. Rozpočet má podle něj pouze ambici utrácet v kapitolách, které nesouvisejí s nastartováním ekonomiky.

Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška by se mělo plánovat případné další zadlužování až podle výsledků ekonomiky za první pololetí.

Jde již o třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se zvýšil na 300 miliard korun. Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun.

