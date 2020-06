Ilustrační FOTO - Pixabay

Ceny cukru zvedají pětinové marže řetězců

Stoupající ceny cukru jsou podle pěstitelů řepy i cukrovarníků návratem k normálu, kdy může být výroba rentabilní. Od výrobců stál v dubnu 10,64 korun za kilogram, v obchodech se prodával v průměru za 14,45 Kč/kg. Šlo tak podle Českého statistického úřadu o meziroční zdražení o 16,2 procenta, v květnu pak cena meziročně stoupla o 11,6 % na 14,41 Kč/kg. Ceny cukru od výrobců klesly před dvěma lety po konci výrobních kvót.

Informovali o tom předseda představenstva Svazu pěstitelů cukrovky Čech Otakar Šašek a předseda představenstva společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha pak poukázal na zvyšující se marže obchodních řetězců. Ta podle údajů svazu činila letos u cukru přes 21 %. Do budoucna očekává Reinbergr přes evropský pokles spotřeby zvyšování cen, protože světová spotřeba roste.

Podle Reinbergra se cukrovarníci v posledních letech ocitli ve ztrátě. »Nejenom my, ale i velké evropské společnosti. Za tu cenu se nedá pěstovat řepa, ani vyrábět cukr,« dodal. V předchozích dvou letech prodávali výrobci tuto sladkou komoditu o více než dvě koruny levněji, nejnižší cena byla na konci roku 2018, kdy se prodával za 8,1 Kč/kg. Slova o ztrátě dokládá také účetní uzávěrka cukrovaru Tereos TTD. Podle dokumentu byla společnost za rok končící loňským březnem ve 180milionové ztrátě, čistý obrat jí klesl o více než 600 mil. Kč na 5,4 mld. Kč. O rok dříve byla v zisku 364 mil. Kč. Do těchto hodnot se ceny cukru dostaly poté, co byly v září 2017 zrušeny evropské výrobní kvóty a na trhu ho tak byl přebytek.

Prodeje se pak podle Reinebergra zvedly i letos při koronavirové krizi, kdy se jím lidé předzásobili pro případ výpadku v zásobování. »Cukr přestal být bílý jed, v březnu jsme ho prodali neuvěřitelné množství,« řekl předseda. Podle něj si mnoho spotřebitelů uvědomilo, že kdyby byla nouze, vezme se mouka, cukr, droždí a něco se upeče. »Bohužel tu to droždí nebylo,« dodal.

Do budoucna se pěstitelé obávají změn v legislativě a tlaku na ústup od přípravků na ochranu rostlin. Plochy cukrové řepy překonaly letos v ČR podle Šaška 60 000 hektarů, loni šlo o 59 212 ha. Tím, že pěstitelé dokážou udržet plochy nad 60 000 ha, byla podle něj neformálně podmíněná i nová dotace, díky které mohou letos získat až 200 mil. Kč. Podle Šaška se ale nevyužije celá. Pěstitelé, kteří likvidují plevelnou řepu mechanicky a nikoliv chemicky, můžou od státu získat až 3788 Kč/ha. Další podpora je v rámci takzvaných citlivých komodit, kdy pěstitelé získali loni 7245,58 Kč/ha proti předloňským 6549,92 Kč. Přestože se plochy cukrové řepy proti době před rokem 1989 snížily zhruba na polovinu, je produkce cukru prakticky stejná, zdvojnásobil se výnos.

