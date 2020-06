Ilustrační FOTO - Pixabay

Policie zpět do Capitol Hill

Vedení amerického města Seattle plánuje návrat policie do »autonomní zóny« ve čtvrti Capitol Hill, v níž se v první půlce měsíce zabydleli účastníci protestů proti rasismu a policejnímu násilí.

Starostka Jenny Durkanová v pondělí lidem vzkázala, že »je načase jít domů« poté, co se v okupované oblasti o víkendu dvakrát střílelo. Poukazovala přitom na dopady na místní obyvatele a firmy.

Z části Capitol Hill se policie stáhla asi přede dvěma týdny po opakovaných násilných střetech s demonstranty. Ti zde podobně jako lidé v nespočtu dalších amerických měst po zabití neozbrojeného černocha George Floyda protestují proti rasovým nespravedlnostem a policejní brutalitě. Když strážci zákona vyklidili místní policejní stanici, demonstranti oblast na jihu uvedené čtvrti prohlásili za autonomní zónu.

Vývoj opakovaně kritizoval kontroverzní americký prezident Donald Trump, který obviňoval Durkanovou a guvernéra státu Washington Jaye Insleeho z nečinnosti a tvrdil, že »domácí teroristi se zmocnili Seattlu«. Po odchodu policistů ovšem byly protesty v CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) převážně poklidné, napsal zpravodajský web BBC.

Oznámení starostky o návratu strážců zákona přichází poté, co byl v dané lokalitě v noci na sobotu zastřelen 19letý mladík, při další víkendové střelbě pak byli dva lidé zraněni. Pozadí těchto útoků zatím není příliš jasné. Durkanová násilí odsoudila a uvedla, že nebylo správné nechat prostor bez dozoru policie. Dodala ale, že strážci zákona se do oblasti vrátí poklidným způsobem.

V USA se střílí i jinde. V Charlotte, největším městě Severní Karoliny, přišli dva lidé o život v důsledku vypálení asi 100 kulek během páteční pouliční party na oslavu zrušení otroctví…

Antifa bez viny

Kdo za násilím je, je stále nejasné. Trump od konce května opakovaně tvrdí, že krajně levicová organizace Antifa. List The Washington Post (WP) však v pondělí s odvoláním na policejní a úřední záznamy, zprávy tajných služeb, rozhovory s odborníky a se svědky napsal, že neexistuje jediný potvrzený případ toho, že by násilnosti při jakémkoliv z nedávných amerických protestů řídili lidé, kteří by se hlásili k Antifě.

Deník WP upozorňuje, že na Antifu nelze nahlížet jako na jednotnou skupinu s organizační strukturou a jasným lídrem. Jedná se spíše o neorganizovanou a decentralizovanou síť aktivistů, kteří se staví proti čemukoliv, co považují za rasistické či fašistické.

V posledních letech pořádali stoupenci Antify v USA protidemonstrace na všech shromážděních neonacistů a zastánců teorie o nadřazenosti bělochů. Právě z toho důvodu se mohli podle WP objevit i na současných protestech, na nichž podle dostupných důkazů hojně působili právě i příslušníci krajní pravice.

Seth Jones z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), který provedl analýzu protestů ve více než 140 amerických městech a hovořil s řadou činitelů bezpečnostních složek, tvrdí, že za většinou násilností stojí »místní chuligáni, někde gangy, někdy jen jedinci, kteří se snaží zneužít příležitosti«.

»Z různých protestů přišly zprávy o Antifě. Ale jen byli přítomni, nezapojovali se, nebo rozhodně ne násilně,« řekl Jones. Také policejní záznamy o zatčených, jichž bylo přes 14 000, podle WP nepoukazují na masivní komplot jedné ideologické skupiny.

FBI: Nejhorší jsou rasisté

Největší nebezpečí podle zprávy FBI a dalších bezpečnostních složek hrozí od jednotlivců hnaných rasistickou, násilnou, extremistickou ideologií. Podobné závěry pak opakuje rovněž řada dalších interních dokumentů, k nimž získala přístup různá americká média.

Podle Orena Segala z Ligy proti hanobení (ADL) se nepravdivé informace o násilnostech způsobených příslušníky Antify objevovaly zejména na krajně pravicových účtech na sociální síti Twitter. Tyto zprávy pak přebíraly účty konzervativních médií či prezidentův syn Donald Trump ml. O den později pak prezident Trump ohlásil, že Antifu zařadí na seznam organizací provozujících domácí terorismus, k čemuž však nemá zákonnou pravomoc. Administrativa prý má proti Antifě potřebné důkazy. Žádné však zatím veřejnosti neposkytla, poznamenává Washington Post.

