Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Diktatura. Advokáti nesmějí protestovat v Ankaře

Šest desítek prezidentů tureckých advokátních komor z celé země zahájilo protest na okraji Ankary poté, co je policie v pondělí nevpustila demonstrovat do města.

Advokáti chtěli pochodem do turecké metropole protestovat proti chystanému zákonu, který omezí pravomoci advokátních komor. Informoval o tom včera server Ahval.

Šéfové advokátních komor se v pondělí v oblecích, s kravatami a rouškami posadili na zem v místě, kam dorazili z celé země a kde je zastavil policejní kordon. Na záběrech, které zveřejnil opoziční server Ahval, je vidět, že advokáti byli na místě i včera ráno a že některá auta projíždějící kolem je zdravila klaksony na znamení podpory.

Během noci udělila také policie několika účastníkům protestu pokuty za to, že neměli na obličeji roušku kvůli nebezpečí šíření koronaviru.

Prezidenti 80 advokátních komor se na pochod do Ankary vydali 19. června. Chtěli ho zakončit před mauzoleem zakladatele turecké republiky Kemala Atatürka, které je podle serveru Ahval jedním z míst, před nímž se konají protivládní protesty.

Policie zabránila vstupu advokátů do Ankary s tím, že nemají povolení místního guvernéra a že pochodem porušují pravidlo bezpečných rozestupů nutných kvůli pandemii COVID-19. Organizátoři pochodu ale tvrdí, že ankarského guvernéra informovali a že nic nenamítal.

Advokátní komory zorganizovaly pochod i proto, aby upozornily na chaotickou situaci v právním systému způsobenou zatýkáním advokátů a nedůvěrou v soudce a prokurátory, které podle ochránců lidských práv turecká vláda využívá k represím vůči svým kritikům.

Agrese na cizím území

Z vesnic v severním Iráku pak včera uprchly desítky civilistů poté, co Turecko v oblasti zintenzivnilo útoky namířené údajně proti kurdským milicím. Informovala o tom agentura AP, podle níž postup Ankary kritizovala řada iráckých činitelů jako vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu na jejich půdě.

Obyvatelé vesnice Kašaní, která leží na hranici s Tureckem, naložili své majetky do vozidel a pastýři začali z místa odvádět i hospodářská zvířata.

Učinili tak v reakci na turecké bombardování namířené proti bojovníkům Strany kurdských pracujících (PKK), kteří podle Ankary mají základny a výcvikové tábory i v severním Iráku. I kdyby to byla pravda, Turecku to nedává právo zasahovat za svými hranicemi, kdy se mu zlíbí a jak se mu zlíbí…

Erdoganovo Turecko v pohraničním regionu zahájilo pozemní a vzdušnou operaci minulý týden. Lidé, kteří z Kašaní prchali, uvedli, že mají strach z náletů a z toho, že by jim do domu vnikli turečtí vojáci.

»Bojíme se kvůli Turkům. Nechceme, aby naše děti byly zabity, takže musíme odejít, ale nemáme kam,« řekla jedna z prchajících žen. »Nic nezbylo a naše vláda nic neudělala,« doplnila žena, která si nepřála být jmenována kvůli obavám o svou bezpečnost. V Kašaní podle starosty nedalekého města žije asi 15 rodin a většina se stará o hospodářskou půdu a dobytek. Na irácké straně podle informací ČTK už přišlo o život nejméně sedm civilistů.

Bagdád si kvůli situaci na severu minulý týden dvakrát předvolal tureckého velvyslance a diplomat vždy skandálně sdělil, že Ankara bude v tzv. protiteroristické operaci pokračovat tak dlouho, dokud Bagdád nepřinutí PKK odejít z iráckého území…

Agentura AFP píše, že PKK je nepohodlná rovněž irácké vládě a představuje konkurenci irácké kurdské správě. Ta mnoho let marně usiluje o to, aby bojovníci PKK nepoužívali irácké území, a z toho důvodu také toleruje fakt, že turecká armáda udržuje v iráckém Kurdistánu po mnoho let asi desítku svých postů, Bagdád se na to ale logicky dívá jako na vměšování.

(rj)