Ilustrační FOTO - Pixabay

Fotbalisté Slavie v případě vítězství nad Plzní obhájí titul

Fotbalisté Slavie mohou ve středu obhájit mistrovský titul. Pokud Pražané ve šlágru 2. kola nadstavbové skupiny o titul doma porazí Plzeň, vytvoří si na druhý tým tabulky devítibodový náskok. Ten by už Viktoria v závěru prvoligové sezony nemohla dohnat vzhledem k lepšímu postavení červenobílých po základní části. Ve druhém středečním zápase čtvrtý Jablonec v podještědském derby vyzve pátý Liberec.

Slávisté se naposledy s Plzní potkali na začátku června, kdy před prázdnými tribunami v Edenu remizovali 0:0. Po dalším uvolnění vládních opatření v boji s covidem-19 může být od pondělí na stadionech už 5000 lidí včetně aktérů utkání. Fanoušci Slavie výhradně z řad permanentkářů dostali k dispozici asi čtyři tisíce vstupenek.

"Máme všechno ve svých rukách a můžeme rozhodnout. Nechceme na nic čekat, protože víme, že pak Plzeň určitě bude svoje zápasy zvládat. Máme mečbol při vlastním podání a je na nás, jestli ho proměníme. Víme, že jsme blízko," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Na druhou stranu ale před sebou máme kvalitního soupeře s výbornou formou, který na jaře v lize všechny týmy kromě nás porazil. Bereme to jako obrovskou příležitost, ale máme před Plzní veliký respekt, vede jarní tabulku," dodal kouč.

Západočeši na hřišti Slavie naposledy zvítězili v dubnu 2014, od té doby tam šestkrát prohráli a remizovali. "Pro nás je nejsilnější motivace, že jsem přesvědčený, že můžeme hrát lépe na více pozicích než minule, kdy jsme tam v uvozovkách jenom remizovali. Věřím, že to bude naše zbraň," uvedl plzeňský trenér Adrian Guľa, jehož svěřenci na jaře vyhráli 10 z 11 ligových utkání.

Ani jednomu severočeskému týmu vstup do nadstavby výsledkově nevyšel. Jablonec v Plzni podlehl 0:2, Liberec si ze stadionu Sparty odvezl porážku 1:4. "Jsou před námi čtyři zápasy, musíme je odehrát na krev. V Plzni to bylo z naší strany o hodně lepší než na Bohemians (0:3) a z toho budeme vycházet i pro derby. Čeká nás doma těžký soupeř, ale věřím, že když do toho půjdeme se stejným nasazením a přístupem a lepší finální fází, tak to zvládneme," prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.

Liberečtí při posledním derby na začátku měsíce vyhráli v Jablonci 1:0, pokud se to Slovanu povede i ve středu, rivala vystřídá na čtvrté pozici. "Je to velmi dobré mužstvo, vedené velmi zkušeným trenérem. Bude to zajímavá zkušenost, že jsme spolu hráli necelý měsíc zpátky. Jsme rádi, že máme možnost tyhle zápasy absolvovat a nemusíme hrát spodní nebo střední skupinu. Karty jsou rozdané jasně, případné body s Jabloncem a Ostravou mohou hrát velkou roli," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Podještědské derby má výkop v 17:30, šlágr Slavia - Plzeň začne ve 20:00.

(čtk)