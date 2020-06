Nahradí Koněva Marie Terezie?

Přejmenovávání názvů ulic je náš hloupý nešvar. Často nad tím nevěřícně kroutíme hlavou. Bohužel se s tím setkáváme celá desetiletí. V poslední době je to opět žhavé téma.

Na žižkovskou radnici dorazila petice s více než tisíci podpisy. Navrhovala přejmenovat dosavadní Koněvovu ulici na ulici Marie Terezie. Tak bychom si připomněli českou a uherskou královnu z dynastie Habsburků (půvabnou plavovlasou ženu s obdivuhodnou energií, rozhodností a nepochybně politickým talentem). K navrhovanému zvolení nového jména této ulice došlo na protest proti sovětskému maršálovi Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi (1897-1973) a nic mu nepomohlo, že byl mj. vrchním velitelem Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, velel sovětským vojákům bojujícím spolu s Brity v čele s Churchillem proti stejnému nepříteli a byl držitelem mnoha mezinárodních válečných ocenění…

Navržení náhradního jména Marie Terezie bylo pak zdůvodněno tím, že Koněvovou ulicí vedla kdysi císařská silnice do Vídně. Také padl návrh přejmenovat ulici podle Karla Hartiga (1833–1935), který se v 19. století zasloužil o pojmenování celé čtvrti na Žižkov – původně šlo o část Královských Vinohrad). Kdyby se tak stalo a Koněvova ulice by byla přejmenovaná, dočkala by se tak již šesté změny názvu!!! Původně se jmenovala VÍDEŇSKÁ (do roku 1875), pak PODĚBRADOVA (plných 68 let), poté na pět let (do roku 1940) se jmenovala BRNĚNSKÁ, pak zase znovu PODĚBRADOVA (pouze na jeden rok 1945-1946) a Jiříka z Poděbrad následně vystřídal soudruh Ivan Stěpanovič Koněv a ulice dostala jméno KONĚVOVA (od roku 1946 – do kdy?). Vzhledem k roku, kdy tato ulice dostala po maršálovi jméno, je jisté, s jakým odkazem byla pojmenována. Je zvláštní, jak někomu vadí poděkování za osvobození. Nebo je za tím něco jiného? Co myslíte? Neváhejte a napište mi svůj názor na vrata.ebr@seznam.cz.

Vratislav EBR