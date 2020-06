Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hospodářský výbor žádá o program podpory dopravců

Ministerstvo dopravy by mělo podle sněmovního hospodářského výboru připravit podporu společností podnikajících v hromadné dopravě. Členové výboru se na tom usnesli po debatě o případné státní pomoci letecké společnosti Smartwings.

K takovému postupu se přiklání ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Výbor si od něho vyžádal také rozbor situace v letecké dopravě v souvislosti s epidemií nového koronaviru.

»Velké společnosti z oboru dopravy by měly mít možnost čerpat záruky jako čerpají všechny ostatní společnosti,« uvedl Havlíček. Nástroj pro dopravní společnosti podle něho neexistuje. »I když vím, že jsou to jednotky společností,« podotkl ministr. Hospodářský výbor požádal ministerstvo dopravy o »hledání systémových řešení pro umožnění státních podpor a záruk subjektům podnikajících v hromadné dopravě«.

»Hospodářskému výboru se nelíbil původní návrh pomoci společnosti Smartwings, upozorňovali jsme na to, že dopravních společností, které se dostaly do problémů, je podstatně více a nevidíme důvod, proč z toho vytahovat právě tuto jednu konkrétní společnost, proto výbor ve svém usnesení požaduje, aby se vláda zabývala všemi firmami, které poskytují hromadnou dopravu,« řekl našemu listu člen výboru Leo Luzar (KSČM), na jehož popud se do usnesení dostal důraz na hromadnou dopravu. »Netýká se to individuální ale hromadné dopravy, jsem přesvědčen, že je potřeba se touto otázkou zabývat komplexně,« dodal poslanec.

Leo Luzar (KSČM).

Ředitel Smartwings Roman Vik před členy výboru zopakoval, že měsíční obraty společnosti Smartwings klesly ze dvou miliard až 2,5 miliardy korun měsíčně na 18 milionů až 20 milionů korun. »Pomoc v okolních evropských státech aerolinkám přichází. I kdybychom přežili bez pomoci, nemůžeme konkurovat společnostem, které pomoc dostaly,« uvedl.

Společnost Smartwings chtěla podle Vika od začátku požádat o záruku nebo půjčku, případný vstup státu označil za krajní mez. »Debata se zřejmě rozvinula, protože neexistuje žádný program, do kterého by se firma tohoto formátu byla schopna vejít,« míní.

Letecká firma by podle studie potřebovala celkově asi 1,6 miliardy korun, řekl poslanců Vik. Čeští akcionáři podle něho přispěli 700 miliony korun. »Čekáme na ostatní akcionáře a čekáme samozřejmě na stát,« dodal.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

(jad)