Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Strojírenský veletrh letos nebude

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV), který je každý rok největší akcí na brněnském výstavišti, se letos neuskuteční. Rozhodlo o tom představenstvo Veletrhů Brno. Veletrh vynechá ročník poprvé od roku 1959, kdy byl poprvé.

»Oznámená pravidla pro konání veletrhů ze strany ministerstva zdravotnictví nelze na MSV aplikovat. Mezi jednotlivými pavilony by musely být ploty, v každém pavilonu maximálně 1000 lidí včetně vystavovatelů. Přitom v jednom pavilonu je až 250 vystavovatelů. Navíc lidé by mezi pavilony nesměli přecházet,« uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Uvedl, že zrušení letošního ročníku bude silnou ekonomickou ranou i pro pořádající společnost. MSV pro ni představuje 35 procent příjmů. »Pokud by se nám nepodařilo loni prodat hotel, byli bychom už teď bez peněz. Za tohoto stavu nám cash flow vydrží do konce roku,« uvedl Kuliš s tím, že zatím nemůže říci, co bude s firmou Veletrhy Brno dál.

Do současných pravidel stanovených ministerstvem zdravotnictví se podle něj vejde maximálně veletrh Kabo a Styl, který je naplánovaný na srpen, a v září Urbis Smart City, což je akce spíš menšího rozsahu. Zda bude možné uspořádat přeložený potravinářský veletrh Salima, který měl být na podzim, zatím není jasné.

»My jsme ministerstvu předložili analýzu, jak vypadá průběh veletrhu, a je to srovnatelné s velkým nákupním centrem. Ta jsou otevřená už od května a nikdo nehlídá, kolik lidí je v nich zároveň,« poznamenal Kuliš.

Zároveň uvedl, že Veletrhy Brno se přidají k hromadné žalobě firem z oblasti cestovního ruchu a nákupních center na znemožnění podnikání a budou žádat po státu půl miliardy korun.

»Jen daň z nemovitosti platíme ročně čtyři miliony korun, náklady na fixní provoz výstaviště jsou desítky milionů. Jsme na tom jako letecká společnost,« uvedl generální ředitel.

Zrušení strojírenského veletrhu bude mít podle vedení Veletrhů Brno velký dopad i na region. Mezinárodní akce s účastí desítek tisíc lidí přináší tržby hotelům i dalším poskytovatelům služeb. »Na přípravu MSV je navázána práce pro až 2000 lidí. Subdodavatelský řetězec firem se přeruší. Podle analýzy nezávislé společnosti Cyrrus přináší podnikání Veletrhů Brno do regionu až šest miliard korun ročně,« uvedl vedoucí manažer MSV Michalis Busios.

(ng)