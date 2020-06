Trpišovský považuje letošní titul za cennější než před rokem

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje vzhledem k okolnostem letošní titul za cennější než ten loňský. Upozornil, že Pražany během sezony potkala řada odchodů klíčových hráčů i zranění, navíc jako jediní hráli na podzim evropské poháry. Byl nadšený, že červenobílí získali v součtu s československou nejvyšší soutěží jubilejní 20. primát a přidali na dres druhou mistrovskou hvězdu.

"Pro mě je tenhle titul ještě cennější než vloni, protože nás toho v té sezoně postihlo hrozně moc. Koronavirus, který byl samozřejmě pro všechny stejný, těžká zranění některých hráčů, odchod řady klíčových hráčů ze základní sestavy. Myslím, že by to zamávalo s jakýmkoliv světovým mužstvem, které je v zahraničních ligách," řekl při video konferenci Trpišovský.

Jindřich Trpišovský. FOTO - Wikimedia commons

"První vlna odchodů byla v létě, kdy nám odešli strašně důležití hráči, ať to byl Deli, Ngadeu, Stoch, Jarda Zmrhal. Pak to pokračovalo Králem, Součkem, Škodou, Hušbauerem v zimě. Přesto jsme obhájili a jestli se nepletu, máme v tuhle chvíli ještě více bodů než v minulé sezoně. Plzeň je přibližně na stejných bodech. Proto si toho strašně moc cením," doplnil.

Slavia vstupovala do jara s náskokem 16 bodů na druhou Plzeň, ale před nadstavbou vedla tabulku už jen o šest bodů. "Samozřejmě jedna věc je, že jsme měli náskok, ale když vezmu ty věci, které to provázely, tak si toho strašně vážím. Hráli jsme teď bez diváků, byli jsme na podzim v Lize mistrů, oproti jiným týmům jsme jako jediní hráli na podzim evropské poháry," podotkl Trpišovský.

"Každý mluví o náskoku, ale my jsme nahrazovali hráče, kteří jsou v reprezentaci, kteří odcházeli do velkých lig. Nahrazovali jsme je hráči, kteří nejen že začínají ve Slavii, ale začínají v lize. Někdy jsem až dojatý, když vidím Zimu, Provoda, Musu, kluky, kteří jsou tu pár měsíců a táhnou mužstvo v těžkých zápasech. V kádru je odhadem 65 až 70 procent hráčů, kteří v něm vloni nebyli," podotkl kouč.

V obhajobu titulu začal naplno věřit poté, co jeho svěřenci zvládli první tři duely po koronavirové pauze trvající dva a půl měsíce. "Důležité bylo, že jsme v prvních třech zápasech udělali devět bodů. Tam jsme si všichni ukázali, že mužstvo i přes ty změny má svou sílu, charakter, mentalitu a pracovitost. Důležité byly i vzájemné zápasy s Plzní, ani jeden jsme neprohráli. Po tom koronaviru i přes oslabení po zranění Olayinky jsem viděl, že jsme se takticky hodně sžili a hráli jsme jako během podzimních zápasů," uvedl Trpišovský.

Je rád, že přispěl Slavii dvěma tituly k jubilejním 20 prvenstvím v součtu s československou ligou a k druhé hvězdě na slávistickém dresu. Jedna symbolizuje 10 mistrovských primátů.

"Pro mě to byl strašně velký cíl už vloni. Bylo to blízko a cítili jsme, že máme mužstvo, které k tomu může brzy dokráčet. Mám radost, že jsme navázali na předchůdce, na to, co dokázali lidé před námi. Byla tu spousta skvělých hráčů i trenérů - Plánička, Bican, Cipro, Jarolím. Všichni ti lidé před námi více jak jedno století něco střídali a my jsme dokázali na dres přidat druhou hvězdu. Někdo může říct, že jsou důležitější věci, ale kdo fandí tomu klubu, ví, co to znamená," řekl kouč.

Slavia měla v této ligové sezoně výbornou obranu a zatím inkasovala jen 11 branek. "Víme, že teď nejsme v situaci, kdy bychom každé utkání byli schopni dávat dva nebo tři góly. Víme, že nesmíme inkasovat. Myslím, že hlavní rozdíl mezi touto a minulou sezonou jsou výkony (brankáře) Ondry Koláře. On nás v tolika momentech strašně podržel, chytil věci, ze kterých jsme v minulé sezoně dostávali branky. Bodově jsme na tom lépe, branek jsme dali podobně. Zlepšili jsme se defenzivně," dodal Trpišovský.

(čtk)