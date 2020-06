Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Polsku hrozí žaloba kvůli dolu Turów

Česká republika by měla kvůli dolu Turów v blízkosti českých hranic zažalovat Polsko u Soudního dvora EU pro nedodržování unijního práva. Shodli se na tom poslanci sněmovního výboru pro životní prostředí. Polsko nemá snahu se domluvit, a to by mu podle místopředsedkyně výboru Marie Pěnčíkové (KSČM) nemělo projít.

Výbor požádal vládu, aby vypracovala podnět Evropské komisi. Ministerstva zahraničí a životního prostředí pak mají výbor podle jeho usnesení do čtyř měsíců informovat o dalším postupu.

»Výbor vyzval vládu a příslušná ministerstva k tomu, aby zahájily kroky k podání žaloby k Evropskému soudu. Výbor také žádá ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj, aby do konce září vyčíslily náklady na nápravu škod, které Polsko provozem dolu Česku už způsobilo a do budoucna způsobovat bude,« sdělila ČTK předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti). Žalobu podle ní podpořilo i ministerstvo zahraničí.

Kauzou dolu Turów se výbor pro životní prostředí zabýval opakovaně. »Vzhledem k tomu, že se řeší spor s jiným státem, v tomto případě s Polskem, požádali jsme o projednání této záležitosti i z pohledu evropského práva a chceme, aby se tím zabýval také výbor pro evropské záležitosti,« řekla našemu listu místopředsedkyně výboru a také stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíková. Usnesení je podle ní určitým kompromisem, bohužel ale naznačuje snahu českého ministerstva, potažmo vlády, vyhnout se soudnímu sporu. »Samozřejmě by bylo pozitivní, kdybychom se dokázali s Polskem nějakým způsobem domluvit, do dnešního dne ale není ze strany Polska vidět snaha. Naopak to vypadá, že opět čekají, že jim to projde. A to by dle mého názoru nemělo,« míní Pěnčíková.

Stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíková.

Komunikace z polské strany vázne

K situaci se při návštěvě nového Domu přírody Žďárských vrchů u vsi Krátká poblíž Sněžného na Žďársku vyjádřil také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Polsko podle něj nedodrželo v případě přeshraničního jednání o rozšíření dolu Turów některé evropské směrnice a Česká republika nedostala o záměru všechny požadované informace. Právníci proto navrhli podat podnět Evropské komisi. Ta po posouzení argumentů obou stran sporu rozhoduje, zda ve věci podá žalobu k Soudnímu dvoru EU. Zda vláda komisi osloví, má kabinet posoudit do konce září.

»Sněmovní výbor pro životní prostředí dal ve středu podnět k tomu, aby ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo životního prostředí dokončila právní analýzu, kterou jsme částečně připravovali, a do 30. září rozhodla o dalším postupu,« uvedl Brabec. Dodal, že o případném podání rozhodne celá vláda. »Jsme přesvědčení, že došlo k nedodržení některých evropských směrnic z polské strany. Jsme velmi nespokojení s komunikací polské strany. Nedostali jsme od nich zdaleka všechny informace, které jsme požadovali,« řekl ministr.

Poslanci výboru také požádali ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj, aby do konce září vyčíslily náklady na nápravu škod, které Polsko provozem dolu České republice už způsobilo a do budoucna způsobovat bude.

Těžba připravuje o vodu rozsáhlé české území

Kvůli prodloužení těžby v dole Turów podle poslanců prokazatelně přichází o vodu rozsáhlé české území. Polsko, které si v neveřejném řízení povolilo těžbu na dalších šest let, a usiluje o její další prodloužení, s českou stranou ve věci prakticky nekomunikuje.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) koncem května po jednání se svým polským protějškem Jackem Czaputowiczem uvedl, že by ČR uvítala detailnější informace o dalším vývoji v záležitosti prodloužení těžby.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Koncese pro těžbu měla firmě letos v dubnu skončit, polské ministerstvo klimatu ji ale v březnu přes námitky o šest let prodloužilo. Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení i přes výslovný nesouhlas české vlády a výtky poslanců Evropského parlamentu.

Hnědouhelný důl v Turówě by se měl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V ČR jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv dolu na české území odmítá.

(jad)