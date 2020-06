Já a jen já

Nadměrné sebevědomí, to rozhodně nechybí Petru Fialovi, předsedovi ODS. Jde o sebevědomí, nebo že by sebestřednost? Nejsilnější tým jsme my, postavíme Česko na nohy, sdělil předseda ODS při startu volební kampaně. Živly se však spikly a dekoraci holt vítr rozfoukal. Možná znamení z nebes či upozornění? Nu, žádný strom neroste do nebe, ani ten s modrými ptáky na větvích.

Postavit Česko na nohy je vskutku odvážný výrok. Léta vlády ODS ho před pár lety srazila na kolena. Ono by stačilo vrátit do státní kasy peníze z problematických privatizací a prodejů. Suma by to byla velmi zajímavá, pomohlo by to České republice i lidem. O tom ale předseda Fiala jaksi hovořit zapomíná. Ti, kteří díky prodejům podniků a privatizacím přišli o práci, mají tuto éru v živé paměti.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny