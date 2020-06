Pro hloupého každý hloupý

Nikdy jsem neměl valné mínění o filmových kriticích. Dle mých zkušeností filmy, co doporučují, skutečně nestojí za to, abych na ně šel do kina, a jejich shlédnutí bych doporučil pouze někomu, kdo potřebuje vysát peněženku, nebo jen tak, čistě ze msty. Skutečně nevím a ani se tím moc nehodlám zabývat, jestli jsem filmový analfabet já nebo oni.

Je ovšem pravdou, že je s nimi docela zábava. Na serveru Variety, kde se to podobnými kritiky jen hemží, zařadili do tzv. nežádoucích nebo chcete-li, závadných filmů kupříkladu Mlčení jehňátek nebo film Forrest Gump. Je to prostě Amerika, ale hlavně velká zábava. Forrest Gump byl na tento seznam kupříkladu zařazen kvůli tomu, že je nepřátelský k aktivistům, protestujícím a undegroundové kultuře. Nevím, nevím, ale myslím, že tento film samozřejmě jen v některých pasážích spíše ukazuje hořkou pravdu, a to nejen o květinových dětech. Ono se toho jaksi pod vlivem drog moc kvalitního a nenásilného vymyslet nedá.

Nemůžu si pomoci, ale myšlenkově mě to navádí na jiné aktivisty, a to ty současné. Jsem zvědavý, jestli se v dohledné době někdo odváží natočit filmeček o rabování v amerických městech. Divná představa. Bohužel nevím, co by bylo obsahem toho filmu. Pokud by to byla pravda tak by to asi neprošlo, a to nejen přes Variety.

Forrest je vlastně mnohem závadnější, než si myslíme. Vemte si, že tam nejlepší kamarád Forresta, Bubba, je černoch mdlého rozumu. Považte, vždyť to zavádí k názoru, že by mohli všichni černoši být hloupí. To přece není pravda a každý to ví. Nemusíme tomu názoru přece pomáhat tím, že budeme film zakazovat nebo ho dávat na jakousi černou listinu. (čtenář promine, černou listinou nemyslím nic rasistického). Když se zamyslím nad tím filmem znovu, pak se dostanu k tomu, že je vlastně více než korektní, protože Forrest, ač běloch, je ještě větší pitomec než Bubba.

Doufám, že se tahle móda dehonestovat umělecká díla nedostane k nám. Od filmů totiž není daleko ke knihám a nedokážu si představit, že by například v Povídání o kocouru Mikešovi někdo podrobil zkoumání pasáž o tom, jak cikáni kocoura Mikeše hodili do pytle a unesli jej. Všichni známe sérii filmů o básnících, kde je medik Mireček závislý na sexu, a je to černoch. Zajisté si nemyslíme, že jsou takoví všichni černoši. Pokud to k nám dojde, tak asi nebudeme číst a asi se už na žádný film nepodíváme.

Slovy Forresta Gumpa: pro hloupého každý hloupý. Proto se jaksi zdržím hodnocení oněch odborníků na kinematografii.

Pavel JÁCHYM