Srbský prezident Aleksandar Vučič. FOTO - Wikimedia commons

Jednání Srbska s Albánci z Kosova padlo

Premiér samozvaného Kosova Avdullah Hoti zrušil kvůli domácí politické situaci cestu do Spojených států, kde měl zítra vést konzultace se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Cestu do Washingtonu odřekl už ve středu i tzv. prezident a někdejší terorista Hashim Thaci poté, co byl zvláštním tribunálem v Haagu obviněn z válečných zločinů. Schůzka budila nelibost diplomacie Evropské unie.

Americký vyslanec pro kosovsko-srbský dialog Richard Grenell ve středu uvedl, že se schůzka uskuteční navzdory Thaciho absenci, a to za účasti právě Hotiho. Jednání s Vučičem a premiérkou Anou Brnabičovou se mělo věnovat obnovení rozhovorů o normalizaci vztahů, a především pak ekonomickým otázkám.

Premiér samozvaného Kosova Avdullah Hoti. FOTO - Wikimedia commons

»Kvůli novému vývoji v Prištině v důsledku obvinění prokurátora jsem se vrátil do země, abych situaci řešil. Informoval jsem vyslance Grenella, že se setkání 27. června v Bílém domě nezúčastním,« napsal ve středu Hoti na Twitteru.

Prokurátor zvláštního tribunálu v Haagu ve středu oznámil, že Thaci je coby bývalý velitel teroristické Kosovské osvobozenecké armády (UCK) mezi deseti osobami obžalovanými z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti, včetně téměř stovky vražd spáchaných na Srbech, Romech i kosovských Albáncích z řad politické opozice. UCK vedla koncem 90. let ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo.

Kosovo je Srbija

Kosovo, které nyní z 90 % obývá albánské obyvatelstvo, v roce 2008 vyhlásilo jednostranně nezávislost na Srbsku. Bělehrad tento krok neuznal a bojuje proti němu diplomatickými prostředky. Plánovaná schůzka ve Washingtonu byla iniciativou zprostředkovatele Grenella, který je zároveň blízkým spolupracovníkem prezidenta Donalda Trumpa. Podle DPA budila od počátku kontroverze, neboť její organizátoři zcela obešli unijní diplomacii, která o odblokování dialogu dlouhodobě usiluje.

Další zločinci

Vedle Thaciho je podle ČTK ve skupině obžalovaných rovněž bývalý předseda kosovského parlamentu a vůdce opoziční Demokratické strany Kosova (DSK) Kadri Veseli, který také patřil k velitelům povstaleckých oddílů.

Další z bývalých velitelů UCK, expremiér Ramush Haradinaj byl do Haagu k tribunálu pozván dvakrát jako svědek, ale není zřejmé, zda je teď mezi obžalovanými.

Obžalobu musí ještě před zahájením procesu potvrdit speciálně pověřený soudce. Prokurátor obžalobu vznesl po dlouhém vyšetřování a v prohlášení vyjádřil přesvědčení, že může dokázat všechna obvinění nade vší pochybnost. Prokurátor přitom obvinil ThaCiho a Veseliho z opakované snahy mařit a podkopávat práci tribunálu.

Zvláštní tribunál pro Kosovo je podle ČTK považovaný za kosovský justiční orgán, ale tvoří ho mezinárodní soudci a je financován Evropskou unií. Kvůli zajištění bezpečnosti svědků má sídlo v nizozemském Haagu. Několik lidí svědčících proti bývalým velitelům UCK totiž za podezřelých okolností zemřelo…

Priština se vytvoření speciálního soudu dlouho bránila a souhlasila až v roce 2015 po silném mezinárodním tlaku. Ten se vystupňoval po zveřejnění zprávy Rady Evropy v roce 2010 o podezřeních týkajících se násilí a zabíjení páchaného členy UCK na srbských a romských zajatcích, ale i na Albáncích, kteří nepodporovali separatisty.

(rj)