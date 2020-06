Ilustrační FOTO - Pixabay

Půlbilionový schodek má podporu rozpočtového výboru

Vládní návrh, který navyšuje schodek letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, jde na plénum Sněmovny s kladným doporučením rozpočtového výboru. Z navržených pozměňovacích návrhů uspěl pouze návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), ostatní návrhy výbor smetl ze stolu. Výši schodku vláda odůvodňuje dopady koronavirové krize.

Doporučení schválit rozpočet podpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. »Považuji to za dobrou zprávu,« řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). »S komunisty jsme vyjednávali, já si myslím, že tu podporu máme vyjednanou, s touto podporou počítáme,« dodala.

»KSČM nerozporuje výši schodku, protože pokládáme za možné, že v tomto objemu mohou být ty peníze utraceny, my jsme pouze kritizovali nekvalitní práci vlády, která návrh předložila bez argumentů a bez vypoložkování,« řekl našemu listu člen výboru, stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš. Vláda tuto výtku komunistů následně vyřešila pozměňovacím návrhem, který předložil její předseda Andrej Babiš. Podle Dolejše šlo o vynucený krok. »Protože pokud jeden den paní ministryně financí říkala, že to není možné, a hned druhý den ráno už pan premiér tento návrh předložil, tak je jasné, že to muselo být vynucené a domnívám se, že k tomu došlo díky zásahu KSČM,« uvedl Dolejš.

Pozměňovací návrh premiéra snižuje vládou navržený objem rozpočtové rezervy a přesouvá peníze do výdajů některých kapitol. Vláda rozpočtovou rezervu původně navrhla v objemu asi 137 miliard, Babišův návrh ji zhruba o 100 miliard snižuje.

Ostatní návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu ve výboru neuspěly. »Protože v této fázi nebyla dohoda na pozměňovacích návrzích a některé jsou sice avizovány, ale ani nebyly načteny, tak rozpočtový výbor je nepodpořil a všechno se to bude odehrávat v úterý v průběhu druhého čtení na plénu,« vysvětlil Dolejš.

Tam přednesou svůj pozměňovací návrh také komunisté. Chtějí prosadit zvýšení plateb sestrám v sociálních zařízeních o dvě miliardy korun. »V pozměňovacím návrhu, který se týká odměn zdravotních sester v sociálních službách, upřesňujeme, po dohodě s ministerstvem a kraji, potřebu finančních prostředků, chtěli bychom finančně podpořit také sestry v jeslích, v dětských domovech a další,« řekla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Schillerová se omluvila za »hloupou« větu

Ve výboru se svým návrhem neuspěl například poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda rozpočtového výboru Václav Votava. Navrhoval navýšit rozpočet Správy státních hmotných rezerv o 460 milionů. Peníze z vládní rozpočtové rezervy by správě měly posloužit například na navýšení potravinových zásob, modernizaci pohotovostních zásob nebo logistických technologií. Z uvedené částky má posloužit 60 milionů pro rychlou sanaci škod ve skladu leteckého petroleje a motorové nafty v Heřmanově Městci, který v polovině června poničil přívalový déšť. Ministerstvo financí s jeho návrhem nesouhlasí a uvádí, že ministerstvo zemědělství získalo na potravinovou soběstačnost z vládní rozpočtové rezervy v letošním roce již miliardu korun.

Výbor nepodpořil ani návrhy poslankyně STAN Věry Kovářové, která chce přidat miliardu korun Státnímu fondu dopravní infrastruktury např. na zvyšování bezpečnosti, cyklostezky nebo mimoúrovňové křižovatky. Podle ministerstva už vláda navrhla zvýšení této položky o 20 miliard korun.

Dále chce Kovářová přesunout z rezervy 300 milionů na obnovu kulturních památek a půl miliardy korun navrhuje poslat na obnovu místních komunikací v obcích. V posledním návrhu chce přesunout 5,4 miliardy korun z rezervy krajům jako kompenzaci propadu daňových příjmů. Ministerstvo ale podotýká, že novela rozpočtu včetně Babišova pozměňovacího návrhu již kompenzuje výpadek příjmů obcím. »Nelze kompenzovat všechno všem,« uvedl úřad v podkladech. Šéfka resortu se včera za tuto větu omluvila, označila ji za hloupou a dílo úřednického šimla. »Pan náměstek už to tady schytal během vašeho vystoupení,« podotkla Schillerová.

O hlasy kolegů se budou v úterý ucházet také Piráti. »Určitě navrhneme snížení schodku, protože ve chvíli, kdy stát hodlá vyrobit schodek 500 miliard korun, je podle nás namístě začít někde šetřit, klidně můžeme ty ušetřené peníze použít na podporu lidí a ekonomiky, ale není možné říct, že všechny provozní výdaje zůstanou ve stejné výši,« řekl Mikuláš Ferjenčík.

Na podzim čeká poslance náročná debata

Jediné, co výbor kromě Babišova návrhu akceptoval, byl návrh Jiřího Dolejše na doprovodné usnesení. Poslanec v něm navrhuje, aby Sněmovna požádala vládu o zpracování koncepce konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027 a předložila ji do konce září Sněmovně. Druhá část usnesení se týká materiálně technického zabezpečení distanční výuky, to znamená on-line metody vyučování v případě, že žáci nemohou chodit do školy. »Na jaře, v době krize, se ukázalo, že tam je celá řada problémů a že je nutné tyto věci zabezpečit,« řekl Dolejš. Návrh podpořila i část opozice, konkrétně zástupci Pirátů a hnutí STAN. »V podstatě všichni chceme vyjasnění, jak budeme s tím dluhem zacházet a zda to nebude mít negativní dopad na veřejné finance v budoucnosti. Myslím si, že se můžeme těšit na to, že na podzim s tímto materiálem začne ve Sněmovně náročná debata, a to jak věcně, tak i politicky,« míní Dolejš.

Ministerstvo financí musí rozpočet upravovat kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru, která snižuje příjmy rozpočtu a na druhé straně musí stát vynakládat peníze na odstranění následků a na boj se šířením nákazy. Ministerstvo v novém návrhu rozpočtu počítá s celkovými příjmy rozpočtu 1,365 bilionu korun a s výdaji 1,865 bilionu korun. Poslanci předlohu projednají ve druhém čtení v úterý, konečné hlasování má být 8. července.

(jad)