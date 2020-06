Stadion Liverpoolu Anfield se ještě dočká velkých oslav titulu fotbalových mistrů Anglie. FOTO - wikipedia.org

»Reds« už slaví anglický titul

FC Liverpool je po 30 letech fotbalovým králem Anglie. Devatenáctý titul v historii klubu mu definitivně zajistila porážka Manchesteru City na hřišti Chelsea 1:2. Sedm kol před koncem soutěže mají svěřenci Jürgena Kloppa před loňskými šampiony nedostižný náskok 23 bodů.

V příštím kole ve čtvrtek se oba nejlepší týmy Premier League střetnou spolu, ale na korunovaci Liverpoolu už Manchester City nemůže nic změnit. Svěřenci Pepa Guardioly mohli ve čtvrtek večer liverpoolskou radost ještě oddálit v případě vítězství, ale na Stamford Bridge od 36. min. prohrávali. Chelsea poslal do vedení parádní individuální akcí Pulisic. Naději pro hosty vykřesal po přestávce De Bruyne, který se trefil krásně z trestného kopu. V 78. min. však brazilský záložník Fernandinho zahrál na brankové čáře rukou, byl vyloučen a jeho krajan Willian z penalty zařídil tři body pro Chelsea, která hájí postup do Ligy mistrů.

Hned za United

Devatenáctým titulem se »Reds« přiblížili na dosah svému velkému rivalovi Manchesteru United, který je s 20 triumfy anglickým rekordmanem. Kloppův tým si vynahradil zklamání z loňského ročníku Premier League, v němž zaostal za »Citizens« o jediný bod. Německý kouč dovedl Liverpool k dalšímu velkému úspěch po loňském vítězství v Lize mistrů a navázal na dva bundesligové tituly s Dortmundem.

S takovým předstihem dosud nikdo titul v Premier League nezískal. Liverpool překonal dosavadní rekord Manchesteru United z roku 2001 a Manchesteru City z roku 2018 - oba celky slavily trofej pět kol před koncem.

Kloppa neposlechli

Fanoušci Liverpoolu si navzdory opatřením proti šíření koronaviru užili u stadionu Anfield v hojném počtu oslavy titulu, na který čekali třicet let. Sešlo se jich několik tisíc, byť v Anglii nadále platí zákaz shromažďování či povinnost udržovat odstup. Fotbalisté s trenéry slavili společně v liverpoolském hotelu.

Od společných oslav se fanoušky snažilo odradit vedení města i kouč Jürgen Klopp. »Slavte doma, s pivem, ale zůstaňte doma,« řekl první německý trenér, který vyhrál anglický titul. Jeho výzva však vyslyšena nebyla, tisícovky lidí ve čtvrtek před půlnocí zahalily město do červené barvy i díky pyrotechnice, červeně svítily také některé slavné budovy.

Poté, co bylo jasno o mistru, přemohly Kloppa slzy: »Nemůžu mluvit... Když člověk brečí, tak se to nedá. Jsem ohromený. Je to směs všeho - úlevy, hrdosti, štěstí.« S hráči a svými kolegy sledoval utkání na Stamford Bridge v televizi na terase hotelu, kde se sešel celý tým.

První body Arsenalu

Arsenal ve třetím utkání po ligovém restartu poprvé bodoval, když zvítězil v Southamptonu 2:0 díky gólům mladíků Nketiaha a Willocka. Londýnský tým se v tabulce posunul na deváté místo. Burnley s českým útočníkem Matějem Vydrou tři dny po debaklu 0:5 na stadionu Manchesteru City doma zdolalo Watford 1:0. Utkání v 73. min. rozhodl Jay Rodriguez hlavou. Vydra, jenž nastoupil proti svému bývalému týmu v základní sestavě spolu s deseti Angličany, v úvodu trefil tyč.

1. Liverpool 31 28 2 1 70:21 86

2. Man. City 31 20 3 8 77:33 63

3. Leicester 31 16 7 8 59:29 55

4. Chelsea 31 16 6 9 55:41 54

5. Man. United 31 13 10 8 48:31 49

6. Wolverhampton 31 12 13 6 44:34 49

7. Tottenham 31 12 9 10 50:41 45

8. Sheffield U. 31 11 11 9 30:31 44

9. Arsenal 31 10 13 8 43:41 43

10. C. Palace 31 11 9 11 28:36 42

11. Burnley 31 12 6 13 35:45 42

12. Everton 31 11 8 12 38:46 41

13. Newcastle 31 10 9 12 29:42 39

14. Southampton 31 11 4 16 38:54 37

15. Brighton 31 7 12 12 34:41 33

16. Watford 31 6 10 15 28:46 28

17. West Ham 31 7 6 18 35:54 27

18. Bournemouth 31 7 6 18 29:50 27

19. Aston Villa 31 7 6 18 36:59 27

20. Norwich 31 5 6 20 25:56 21