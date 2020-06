Zpívání z vyhořelého balkónu

Do neobvyklého projektu se pustil zpěvák, herec a producent Martin France. Během nouzového stavu vymyslel pro občany Prahy 10 a v závěrečném koncertu i pro Prahu 5 neobvyklé a originální »Zpívání z balkónu«, a to u sebe v bohdaleckém bytě.

»Byt už jsem měl uklizen několikrát dokola a výhled na konec koronavirového období byl stále v nedohlednu a než abych doma seděl se založenýma rukama, tak mě napadlo ono koncertování z balkónu,« říká Martin. A tak obvolal pár lidí, kteří se na koncertu podíleli, v čele se zvukařem Pavlem Novým. Ten každý čtvrtek stavěl aparaturu na balkóně a Francemu tak vzniklo doma malé skladiště aparatury skoro na dva měsíce, protože se začalo ve čtvrtek 23. dubna a na Bohdalci skončilo zkraje měsíce. »Bonusové Zpívání z balkónu proběhlo poté na sídlišti Stodůlky v neděli 7. června. A jedno nás čeká právě zítra, díky čemuž naše dnešní Akce týdne je vlastně i pozvánkou v jednom…

Mezi další improvizovaný koncertní tým patřil i asistent zvuku u notebooku, člověk, který pravidelně streamoval živě koncert přes Facebook interpretů a rádia Bonton (to se stalo mediálním partnerem), a také dronař, který každý koncert zaznamenával pomocí dronu. No hotový full service.

Z účinkujících si přišli zazpívat například Marcela Březinová, Světlana Nálepková, Milan Drobný, Heidi Janků, Hanka Křížková, Zuzana Nová a samozřejmě ten, který si to celé vymyslel, Martin France.

»Mělo to být alespoň trochu pohlazení po duši a na chvíli si navzájem vykouzlit úsměv na rtech,« dodává producent. »Tak doufám, že jsme to většině lidí splnili a kdyby akce pokračovala ještě třeba o měsíc déle, asi by bylo v oknech i pod okny narváno«

A ono nakonec bude. Franceho oslovila barrandovská restaurace Černý kohout a její provozní, jestli by agentura nedokázala pomoci mladému šéfkuchaři Tomášovi Němcovi, kterému v první den otevření restaurace pro veřejnost po koronaviru, což bylo 25. května, přímo v místě vyhořel kompletně byt. Nezůstalo vůbec nic. Štěstí bylo, že v bytě nebyla jeho čtyřletá dcera a psa zachránil vykopnutím okna na poslední chvíli. Kuchaře odvezli na dýchací přístroje do nemocnice.

A tak France pomoc přislíbil a zítra od 15.00 připravuje projekt přímo v Černém kohoutovi pod názvem »Zpívání z vyhořelého balkónu«, a tím vlastně nenásilnou formou navazují na předchozí oblíbené zpívání.

Na koncert už přislíbili účast například Monika Absolonová, Magda Malá, Kamelie, Bohuš Matuš, Peter Pecha, Marcela Březinová, Heidi Janků, Zuza Nová, Tomáš Ringel, ČeskoSlovenská SuperStar Sabina Křováková a další více či méně zvučná jména.

Nešťastníkovi se pokusí všichni pomoci třemi fázemi: 20 % z denní tržby, dobrovolné vstupné na místě a dobrovolné příspěvky do kasy, resp. tzv. strom splněných přání, kde budou viset obálky, ve kterých bude napsáno, které věci by šéfkuchař nejnutněji potřeboval a bude záležet na příchozích, zda si nějakou obálku odnesou s sebou. Touto formou už přislíbily pomoc Leona Machálková či Bára Basiková!

Roman JANOUCH

FOTO – MartinProduction