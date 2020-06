Ilustrační FOTO - Pixabay

Ještě o pocení a tělesném zápachu

Zdá se, že přívaly vody z dešťových mraků zvolna končí a nastupuje opravdové léto. Ideální by bylo, říkaly babičky, kdyby v noci pršelo a ve dne svítilo slunce. Což, žel, nefunguje, a pokud ano, tak jen občas. A tak nás zase čeká čas pocení, ať už zaviněný horkem, nemocí (to není dobrý nápad) či stresem.

Babičky na stres a s ním spojené nadměrné pocení měly jednoduchý recept. Heřmánkový čaj. Heřmánek je jednou z nejlepších bylin pro odstranění stresu, podporuje uvolnění mysli i těla. Tedy pomáhá ke snížení nadměrného pocení. A navíc podporuje trávení. Pijte dva až tři šálky heřmánku denně, abyste zůstali klidní. Méně stresu, menší pocení. Pomáhá též pár kapek heřmánkového oleje do koupele. Navíc budete příjemně vonět. Babičky to věděly a vědí.

Důsledné dodržování hygieny neznamená jen po příchodu z práce si umýt nohy a chodidla (například slabým roztokem octa), nezapomeňte ani na odstraňování zrohovatělé kůže na chodidlech a patách. To zvládnete i bez návštěvy pedikúry, protože ne všude, především na venkově, jsou tyto služby poskytovány. Když v čase dávno minulém to zvládly babičky, tak proč ne vy.

I s rozpraskanými patami a chodidly si babičky uměly poradit. Teplá koupel nohou v jemně nastrouhaných bramborách osvěží. Ale ještě lepší (protože méně pracné) je ponořit je do teplé vody s přídavkem dvou lžic bramborové moučky rozmíchané v malém množství teplé vody, aby vznikla lepivá hmota. Tu rozmíchejte v teplé vodě (jen tak, aby chodidla byla ponořená), a nechte lázeň působit 10 až 15 minut. Opakujte několikrát, nejméně však jednou týdně. Doporučují babičky, a protože jsme to ověřovali, tak i my.

Pravda, po koupeli nohou a jejich pečlivém osušení dopřály bábinky chodidlům vlastnoručně připravený bylinkový balzám, nejčastěji s měsíčkem lékařským, který rostl na každé zahradě. Měsíčková mast je opravdu výborná. Čerstvé květy měsíčku nakrájejte na malé kousky a přidejte do čistého horkého vepřového sádla. Nalijte do menších skleniček a nechte v chladu ztuhnout. Takto připravená mast je vhodná na »všechny« kožní neduhy, nejen na očištěné nohy. Zkusit můžete i měsíčkový olej. Příprava je snadná: 250 ml olivového nebo kvalitního slunečnicového oleje uveďte do varu, přidejte pět lžic sušeného květu měsíčku, krátce povařte, odstavte, nechte do druhého dne vychladnout. Po 24 hodinách přeceďte (tak doporučují babičky) přes plátno do menších skleněných lahviček. Uchovávejte v chladnu a temnu.

Tuto péči by mělo doplňovat pravidelné střídání ponožek a punčoch, a to i vícekrát za den, pokud je to nutné. Netřeba připomínat, že bavlněné ponožky se nemusejí tak často střídat jako například silonové punčocháče. Doporučujeme také vytírat octem boty, tak jak to dělaly babičky. Pokud dáváte přednost moderním přípravkům, neváhejte alespoň dvakrát za měsíc vystříkat boty dezinfekčním a deodoračním přípravkem. A vaše nohy budou nejen čisté, ale i zdravé…

Nadměrné pocení dlaní je také nepříjemné, zvláště když se chystáte do společnosti, či na nějaké jednání, nebo – ano, na rande. Babičky si s tím uměly poradit. Doporučovaly a doporučují použít šalvěj lékařskou, přesněji lázeň z ní připravenou s několika kapkami běžného octa. Ponořte ruce na pět minut, poté je otřete do sucha a ošetřete krémem. Čaj ze šalvěje uklidňuje, zbavuje nervozity, pomáhá i proti nočnímu pocení a »zlým« snům. Tvrdí bábinky. Účinky šalvěje jsme zmínili již před týdnem, dnes jen dodejme, že pomáhá potírat zápach potu v podpaží, ale i jinde na těle. Dvě vrchovaté lžíce šalvěje spařte ve vroucí vodě, nechte vychladnout a poté choulostivá místa otírejte čistou utěrkou, namáčenou v odvaru. Alespoň dvakrát denně… Nejlépe ráno a potom večer.

Ilustrační FOTO - Pixabay

I přesličku rolní jsme doporučovali před týdnem. Dnes dodáváme, že její pročišťující a regenerační účinky mohou vést ke zmírnění pocení. Kdysi se přeslička ne náhodou užívala speciálně proti pocení při tuberkulóze. Stačilo pro prevenci pocení vypít každý den ráno hrnek čerstvého přesličkového čaje.

No a nakonec navrhujeme vrátit se do dětství a koupit si v lékárně pudr s azulenem, ano, ten, co je určený pro miminka, aby neměla opruzeniny. Po každé koupeli nebo sprše, a pečlivém osušení, si rozetřete prášek na oholené podpaží (pokud si je holíte) nebo i na nohy a mezi prsty nohou. Tento »trik« babičky dobře znaly a používaly pudr i na třísla, která se v horkých dnech také často potí.

(jan)