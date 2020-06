Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM vznik úřadu dětského ombudsmana podpoří

V druhé polovině příštího roku by konečně mohl i v České republice začít působit dětský ombudsman. Počítá s tím návrh zákona, který předložili poslanci šesti stran v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou (ANO).

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzala ČR. Je ale jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Vytvoření pozice doporučoval opakovaně vládní výbor pro práva dítěte. Národní parlament dětí a mládeže o ně žádal v roce 2009. Podle představ dětí by jejich ochránce měl být mladý, apolitický, nezávislý na vládě a se znalostí problematiky. Návrh počítá s tím, by se jím mohl stát člověk, kterému už bylo 30 let a minimálně pět let se věnoval problematice ochrany dětí. Podle návrhu by dětský ombudsman měl sídlit v Praze. Po republice by měl pobočky, mohly by být v Brně a Ostravě. Roční náklady úřadu by činily kolem 40 milionů korun. Počáteční vybavení by stálo 20 milionů.

Z komunistických poslanců návrh podepsal stínový ministr spravedlnosti, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič. »Podrobně jsme se o této záležitosti bavili na poslaneckém klubu a shodli jsme se na tom, že pro KSČM nebude problém podpořit vznik této instituce,« řekl našemu listu. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá, že by to byla mohutná instituce, jde podle něj spíš o to, aby se společnost více zabývala otázkou dětí, které jsou často týrány nebo šikanovány. Netýká se to pouze rodin ze slabšího sociálního prostředí, často jde podle Grospiče o rodiny, které jsou dobře ekonomicky zajištěné. Jako právník si od zřízení nové instituce slibuje, že to pomůže soustředit současnou roztříštěnou právní úpravu do jednoho zákonu. »Nemám s tím žádné přemrštěné naděje, snažím se na to dívat střízlivě, ale na druhou stranu si myslím, že tak, jak v naší společnosti stoupají určité jevy spojené například s projevy dětské kriminality, tak by měla být věnována těmto otázkám určitá specifická pozornost aspoň po nějakou dobu, než se podaří tyto jevy zase eliminovat,« uvedl Grospič.

Stanislav Grospič.

Volba ombudsmana ještě do voleb

Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Mohl by Ústavnímu soudu navrhovat zrušení zákonů či jejich částí či podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů. Spolupracoval by s dětmi. Měl by také radu, kterou by děti tvořily.

Ochránce by volila Sněmovna na šest let. Ombudsmanem by člověk mohl být za sebou nejvýš dvě období. Dva kandidáty by poslancům navrhl prezident a dva Senát.

Na ochranu dětí se nyní zaměřuje zástupkyně ombudsmana. Dětský ombudsman by měl agendu převzít a měl by získat kompetence, které teď ochránce nemá. »Lze se domnívat, že by ochránce práv dětí mohl ročně vyřizovat asi 2500 až 3000 podnětů,« uvádí zpráva k zákonu.

ČR dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech a za roztříštěnost péče mezi několik resortů. V minulém volebním období zřízení pozice dětského ombudsmana plánoval exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Tehdejší kabinet ČSSD, ANO a lidovců do voleb v roce 2017 ale nerozhodl. Návrh ztroskotal i kvůli penězům. Někdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš (ANO) teď poslaneckou normu podporuje. Je pod ní vedle Válkové a dalších zákonodárců z ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP09 a SPD podepsaný.

Válková před nedávnem odhadovala, že by Sněmovna mohla normu schválit do konce roku a poté by ji projednal Senát a podepsal prezident. Poslanci by tak mohli nového dětského ombudsmana volit příští rok ještě před podzimními sněmovními volbami.

