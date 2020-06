20 20 20

Tak je to tady. Tedy za předpokladu, že se nadstavba naší nejvyšší fotbalové soutěže dohraje, že ji zpropadený koronavirus zase nezruší, Slavia Praha bude korunována jubilejně, podvacáté v historii. A to symbolicky v roce 2020. Proto ty tři dvacítky v titulku. Je to takové stylové poděkování zejména všem těm oddaným fanouškům sešívaných, kteří mezi lety 1947-96 trpěli a 49 let marně čekali na další mistrovský titul našeho historicky druhého nejúspěšnějšího mančaftu. Možná je symbolické i to, že právě během minulého režimu to červené a bílé síle nevyšlo ani jednou, tehdy na rozdíl od Dukly a Sparty fakt neměla na růžích ustláno…

Jedním z těch, kteří proto tvrdili, že »být slávista, znamená trpět«, byl i náš bývalý šéfredaktor Jaroslav Lemák, i na něj tak při psaní těchto řádek moc myslím. Ale nejen proto jsem pro dnešek opustil od tradičních politických témat a Redakční sloupek v netradiční víkendový den věnuju právě kulatému nesmyslu.

Ač sám na prvním místě srdíčkem duklák, Slavii tu dvacítku a druhou hvězdu na dresech od příští sezony ze srdce přeju. A nejen proto, že slávistou je i můj syn, nebo jeho děda. Nebudu zapírat, že pro červenobílé jsem měl slabost už od mala i já sám, a to od vydání takové žlutočerné knížky Když chytal Plánička.

Trenér Jindřich Trpišovský dokázal ohromnou věc. Obhájit titul s prakticky inovovaným týmem, ve kterém od loňska nezůstal kámen na kameni (snad s výjimkou supergólmana Ondřeje Koláře, sympaťáka s nejfotbalovějším příjmením Lukáše Masopusta a doslova pár dalších borců), což se počítá dvojnásob! Dík ale patří všem. Nejen rekordmanovi s nulami za zády Kolářovi, nejen novému členu Klubu ligových kanonýrů Milanu Škodovi; celé partě, která ukázala, že máte-li nejen zázemí, ale hlavně to srdíčko, máte jednou nohou vyhráno.

20 20 20. Mám rád symboly. A ač sám sleduju spíš mezinárodní soutěže a reprezentační sportovní svátky, právě pro tu dvacítkovou »matematiku« jsem letošní domácí sezonu se sešívanými intenzivně prožíval. Od srpna si dám zase pauzu, protože je mi jasno, že díky tomu, co se povedlo, chleba levnější nebude a v době globálního oteplování, klimatické změny, pětisetletého sucha či bujícího rasismu by nás měly pálit úplně jiné věci, než to, zda Slávka udělá za rok hattrick (na víc, třeba na pronásledování Sparty s 36 mistrovskými zářezy pomýšlet nemůže). Ale tak buďme lidé přející, vypněme na chvíli a užívejme si to, že je tu zase o mančaft víc, který tu šanci na to, že český klub snad jednou přece jen vyhraje evropskou pohárovou soutěž, posílil… Pěkné léto!

Roman JANOUCH