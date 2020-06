Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Krutost uprostřed pandemie

Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa požádala Nejvyšší soud, aby zneplatnil systém zdravotního pojištění dřívějšího demokratického prezidenta Baracka Obamy, známý jako Obamacare.

Balíček, jenž poskytl zdravotní pojištění milionům Američanů, od svého zrodu čelil útokům zejména od konzervativních zákonodárců. Zrušením Obamacare by asi 20 milionů lidí mohlo přijít o zdravotní péči. Podle amerických médií je však nepravděpodobné, že soud rozhodne před nadcházejícími prezidentskými volbami.

V dokumentu, který byl u soudu podán ve čtvrtek, vládní právníci uvedli, že zákon o dostupné zdravotní péči z roku 2010, tedy Obamacare, se stal neplatným, když v roce 2017 Kongres zrušil federální pokuty pro samostatně nepojištěné osoby. Kongres měli tehdy pod kontrolou republikáni. Trump tvrdí, že systém je příliš drahý, a slibuje zřízení nového, který by jej nahradil. Zachována by podle BBC byla část Obamacare, pojištěno by ale bylo méně lidí.

Trumpův demokratický vyzývatel Joe Biden nejnovější krok administrativy odsoudil a uvedl, že prezident při současné pandemii ohrozil miliony životů. Ke kritice se přidala i demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která Trumpovo tažení proti Obamacare označila za nemorální snahu sebrat Američanům zdravotní pojištění. »Kampaň prezidenta Trumpa a republikánů, jejímž cílem je uprostřed koronavirové krize zrušit ochranu a výhody zákona o dostupné zdravotní péči, je aktem nepochopitelné krutosti,« uvedla Pelosiová. O zdravotní pojištění by podle ní zcela přišlo 23 milionů Američanů a 130 milionů lidí s dříve existujícími onemocněními by ztratilo záruku poskytnutí život zachraňující léčby.

V roce 2012 už soud o Obamacare jednal a rozhodl, že ústavě neodporuje. Všech pět soudců, kteří tehdy hlasovali ve prospěch reformy, stále v tribunálu zasedá. Soud má devět členů.

(čtk)