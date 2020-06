Ilustrační FOTO - Pixabay

Sparta si může zajistit poháry, v Opavě se utkají nejhorší týmy

Třetím kolem o víkendu pokračuje prvoligová nadstavba. Fotbalisté Slavie si ve středu po výhře nad Plzní zajistili obhajobu titulu a po oslavách přivítají v neděli čtvrtý Jablonec. Třetí Sparta, která se představí v Plzni, může získat jistotu účasti v příštím ročníku evropských pohárů, naopak Ostrava může o naději přijít. Ve skupině o záchranu se utkají nejhorší dva týmy soutěže - Opava přivítá poslední Příbram. Ve skupině o Evropu jsou na programu odvety semifinále.

Ve skupině o titul je rozhodnuto o dvou místech - první skončí Slavia a druhá Plzeň. K třetí příčce, která znamená účast v kvalifikaci Evropské ligy, má blízko Sparta. Letenští budou mít jistotu pohárů, pokud v Plzni nezískají méně bodů než Jablonec na Slavii a zároveň Liberec neuhraje s Ostravou o tři body více. Sparťané si mohou Evropskou ligu vybojovat i ve středu, kdy je čeká v Liberci finále domácího poháru MOL Cupu.

Letenští se pokusí potvrdit aktuální formu - vyhráli sedm kol po sobě a posledních osm soutěžních zápasů včetně semifinále poháru s Plzní. V lize ovšem na západě Čech devětkrát po sobě nezvítězili. Viktoria podle trenéra Adriana Guľy dohraje sezonu naplno, byť už má jisté druhé místo.

"Hrajeme doma proti rivalovi, který nás porazil v semifinále domácího poháru. Máme jednoznačnou a velkou motivaci vyhrát nejbližší domácí zápas," řekl Guľa, kterému bude den po utkání 45 let.

Slavia po oslavách titulu zřejmě ve zbylých třech zápasech zamíchá sestavou a nasadí i méně vytížené hráče. Využít by toho mohl Jablonec, který ale v Edenu znovu nastoupí značně oslaben. Chybět mu mimo jiných budou i hráči hostující na severu Čech z Edenu.

"Slavia zaslouženě udělala titul po tom, jak prošla sezonou. Nemyslím si, že to nějak ovlivní náš zápas. Mají kvalitní kádr, 25 vyrovnaných hráčů. Je jedno, kdo nastoupí, mají ty nejlepší hráče. Rozdíl může být jen v herní praxi, že třeba tolik nenastupují, ale kvalita je u všech hráčů podobná," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který dříve trénoval Slavii.

Jablonečtí drží čtvrté místo o dva body před Libercem, který přivítá šestou Ostravu. Baník ztrácí na Slovan tři body a má zřejmě poslední šanci, jak ještě oživit naděje na poháry.

Ve skupině o záchranu už má jistotu udržení Olomouc a přidat se k ní po tomto kole mohou i Teplice se Zlínem, které čeká na severu Čech vzájemný souboj. Hanáci přivítají čtrnáctou Karvinou, která figuruje na první příčce znamenající účast v baráži.

O tři body za Karvinou jsou Opava s Příbramí. Jejich vzájemný souboj může hodně napovědět o tom, jaký tým skončí poslední a jako jediný přímo sestoupí. "Pořád nad námi visí Damoklův meč, což není příjemné. Ale musíme se s tím tlakem vyrovnat. Pojedeme do Opavy si to rozdat," uvedl příbramský asistent trenéra Pavel Horváth.

Ve skupině o Evropu se rozhodne o finalistech. Před odvetami semifinále jsou po výhrách 2:1 v úvodních zápasech v lepší pozici Bohemians 1905 a Mladá Boleslav. Zatímco "Klokani" budou proti Slovácku hájit náskok doma, středočeský celek se po domácím vítězství představí u nováčka soutěže v Českých Budějovicích.

"Chceme potvrdit postup do finále aktivní hrou, nikoliv bráněním těsného náskoku. To by byla smrt, nepřežili bychom to, nechceme to a ani to neumíme," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber, jehož tým vloni skupinu o Evropu vyhrál.

Na stadionech kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru stále může být jen maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání.

(čtk)