ČSA a Smartwings obnovují lety, jejich provoz se vyvíjel už dříve

Čeští letečtí dopravci nyní po krizi postupně obnovují dopravu koncentrovanou hlavně do evropských destinací, její současnou podobu však určovaly proměny provozu ČSA i Smartwings v předchozích letech. Zatímco ČSA za posledních 30 let výrazně omezily provoz včetně všech dálkových linek, Smartwings se naopak z původně čistě charterového dopravce staly i aerolinkou pravidelných spojů. Vyplývá to z informací expertů na leteckou dopravu pro ČTK. Původně konkurenční dopravci nyní patří do jedné letecké skupiny, která jedná s vládou o státní pomoci. Bez ní jí podle akcionářů hrozí i krach.

Před 90 lety, 1. července 1930, uskutečnily Československé státní aerolinie první mezinárodní let letadlem Ford 5AT na lince Praha - Záhřeb.

Pozice ČSA a Smartwings byla před lety zcela odlišná. ČSA podle Michala Krska z leteckého portálu Planes.cz v 90. letech těžily z postavení národního dopravce vlastněného státem. Provozovaly tehdy desítky pravidelných linek, včetně dálkových destinací v USA nebo Kanadě. Smartwings naopak vznikly v roce 1997, tehdy ještě pod názvem Travel Service, jako privátní projekt zaměřený čistě jen na charterové lety pro cestovní kanceláře. "Z počátku létali jen na Kanárské ostrovy, do dalších destinací zamířili až později," upozornil Krsek na spojení společnosti s cestovní kanceláří Canaria Travel, jejímž majitelem byl stejně jako u Travel Service Jiří Šimáně.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rozdílný byl ovšem i další vývoj obou společností. ČSA po finančních problémech po roce 2000 postupně ztratily svou původní pozici na trhu. "V podstatě se z toho nikdy nevzpamatovaly," řekl Krsek. Dopravce postupně rušil velkou část linek a neuspěly ani jeho charterové nebo nízkonákladové projekty. S tím se zmenšovala i flotila dopravce, z více než 50 strojů jich nyní má okolo deseti. Zatímco v roce 2008 přepravily ČSA více než 5,6 milionu pasažérů, o deset let později to byla sotva polovina.

Smartwings naopak ve stejné době svůj provoz rozšiřovaly a vedle charterových letů začaly provozovat i řadu pravidelných linek. Počet cestujících se za poledních deset let téměř trojnásobil na více než šest milionů lidí. Charterová doprava však podle expertů tvoří stále většinu.

V současnosti patří oba dopravci do jedné letecké skupiny, v minulosti ovšem byli konkurenty. "To se projevilo například v rámci charterové dopravy," připomněl Krsek dovolenkovou aerolinku Holidays Czech Airlines, dceřinou firmu ČSA. Ta po svém vzniku v roce 2010 krátce spolupracovala s cestovními kancelářemi."Travel Service ovšem tehdy podaly stížnost, že šlo o nedovolenou státní pomoc, což nakonec vedlo k zániku společnosti," podotkl Krsek. Dopravci si konkurovali i v pravidelné dopravě, v roce 2018 se ovšem stali sesterskými dopravci po odkoupení ČSA skupinou Smartwings. "Po převzetí ČSA se pak na mnoha linkách střídala letadla obou značek," podotkl Richard Habarta z Planes.cz.

Během koronavirové krize oba dopravci téměř úplně zastavili svůj provoz. Ten nyní postupně obnovují. Během léta by měli létat do více než tří desítek destinací. Jejich další fungování však mohou ohrozit finanční problémy po krizi. Společnost proto jedná s vládou o státní záruce za komerční úvěr v hodně přibližně 800 milionů Kč. Bez něj hrozí podle akcionářů skupině velké problémy, možná i krach.

(čtk)