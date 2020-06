Ilustrační FOTO - Pixabay

Kubánští senioři se koronaviru vůbec nebojí

Ve světě 85leté Carmen koronavirus neexistuje. Rozumně uvažuje a jízlivě žertuje: »Co to je stáří?« Stejně jako ona jsou ostatní Kubánci ve věku nad 60 let, kteří tvoří téměř třetinu obyvatel Ostrova svobody, velmi zranitelní, pokud jde o pandemii COVID-19. Píše o tom agentura AFP.

Ve skromném domku v Havaně, s vybledlými zdmi a děravou podlahou, žije Carmen Moreová se svou 74letou sestrou Olgou a 71letým bratrem Williamem. Všichni trpí stařeckou demencí, ale během pandemie pochopili, co mají dělat: nevycházet z domova.

Z 11,2 milionu obyvatel ostrova je 28,8 % osob starších 60 let. To je 2,3 milionu lidí, z nichž je 200 000 starších 85 let.

Většina z nich má malou penzi, v přepočtu asi 250 Kč měsíčně, a závisí hlavně na pomoci rodiny. Avšak lékařská péče je zdarma a léky jsou velmi levné.

Zemi se k polovině června dařilo omezit pandemii v něco přes 2200 případů. Z toho se 64 % těžké formy choroby týká starých lidí. Zemřelo přes 80 pacientů a z toho bylo 80 % osob starších 60 let.

»Věk je rizikovým faktorem u tohoto onemocnění,« připomíná doktor Francisco Duran, ředitel oddělení epidemiologie ministerstva zdravotnictví. Kubánské obyvatelstvo »zestárlo« a dnes patří v Latinské Americe k zemím, kde je nejvyšší podíl seniorů. »Je to skupina, kterou musíme chránit,« říká doktor Duran.

Na ostrově, kde je solidarita mezi obyvateli klíčovým faktorem, se Kubánci rozhodli, že seniorům přijdou na pomoc, aby nebyli vystaveni riziku nákazy v dlouhých frontách v obchodech.

Hudebník Degnis Bofill patří k nedávno vytvořené skupině Corona Voluntarios, která nosí potraviny starým lidem. »Je třeba, aby nebyli sami,« zdůrazňuje a ukazuje tašku plnou avokád, okurek a banánů, kterou nese Carmen, Olze a Williamovi. Ti bydlí ve stejné čtvrti Vedado jako on.

Jsou chudí, ale mají lásku

»Jsme chudí, ale máme lásku a s láskou se všechno vyřeší,« usmívá se Olga Moreová a s povděkem přijímá dar.

Jiní senioři riskují a vycházejí ven. »Když nakupuju, potkávám je ve frontě. Říkají: když zůstanu doma, co budu jíst?« uvádí Degnis.

Na venkově mnoho starých Kubánců bez ohledu na situaci stále pracuje. Sedmdesátiletý Sergio Ballesteros vstává každý den za úsvitu, aby pracoval na svém slunečnicovém poli v Arroyo Naranjo nedaleko Havany. Dělá to už 40 let. »Dávám si na sebe pozor, nikam nechodím, ale dál pracuju. Kdybych se o farmu nestaral, přišel bych o všechno,« vysvětluje vdovec, který má čtyři vnuky.

Sergiovi bylo v roce 1959, za revoluce vedené Fidelem Castrem, devět let. ČTK shrnula jeho osud tak, že přežil všechno, spojenectví se Sovětským svazem i jeho pád. »V mém věku už nemám strach z ničeho, to nejhorší jsem už zažil. Měl jsem infarkt, rakovinu. A teď bych se měl bát nějakého viru? To ne, samozřejmě nechci umřít, chráním se, ale nemám strach,« vysvětluje podstatu svého správného přístupu.

Jednaosmdesátiletý Emilio García přežil celkem sedm operací. »Cítím se dobře na svůj věk, nemám si nač stěžovat,« říká. Situace ve světě je však vážná: jeho bratr a švagrová zemřeli na COVID-19 ve Španělsku. García se bojí o dvě své děti, které žijí ve Spojených státech a v Peru. Věří však v rodinnou dlouhověkost. Jeho babička a otec žili až do 101 let!

(rom)