Starosti severočeských starostů

Být prvním mužem severočeské radnice je asi rizikové povolání. Jen během minulého týdne přišli o pozici starosty nebo primátora tři muži. V Lovečkovicích a v ústeckém obvodu Střekov si zastupitelé odvolali pouze starostu, v Děčíně kromě primátora rezignovali nebo byli odvoláni dokonce všichni členové rady.

Ještě v sobotu starosta Lovečkovic na Litoměřicku Radek Černý, který je zároveň lídrem kandidátky KSČM pro podzimní krajské volby v Ústeckém kraji, přebíral Cenu odborné poroty v soutěži Má vlast cestami proměn - příběhy domova za proměnu zdevastovaného objektu v minimuzeum (více v Mozaice z regionů na str. 12-13). Už ve středu ale čelil návrhu na odvolání, za nímž zřejmě stojí rozdílné názory na řízení obce. Šest zastupitelů na svém zasedání spojilo síly proti třem členům za KSČM a prosadili odvolání starosty z funkce. Byli mezi nimi i dosavadní koaliční partneři komunistů ze sdružení LOVE.cz.áci (tři mandáty) a PRO Lovečkovicko (jeden mandát). Zbylí dva zastupitelé jsou ze Sdružení nezávislých kandidátů.

Návrh na odvolání přitom podle Černého nezdůvodnili. »Místostarostové asi neunesli moje výtky k jejich práci. Od té doby sporů mezi námi přibývalo a moje kritika ve smyslu, že jim přípravy projektů trvají příliš dlouho, byla pro ně zřejmě nad míru, než aby ji unesli,« řekl Černý, který obec vedl jedenáct let. Novým starostou byl zvolen dosavadní místostarosta Václav Pavlík (LOVE.cz.áci). Je asi ironií osudu, že v roce 2009 Černý nahradil ve funkci zesnulého starostu, stranického kolegu Václava Pavlíka…

Černý připustil, že za odvoláním může být i jeho angažmá na kandidátce KSČM pro krajské volby, kterou vede. »Neshody začaly narůstat od chvíle, kdy jsem byl zvolen lídrem kandidátky,« všiml si Černý. Podle předsedy krajského výboru KSČM Pavla Vodseďálka odvolání Černého z funkce starosty nemění nic na jeho pozici v čele kandidátky pro krajské volby. »Jeho odvolání bylo nečekané. Neviděl bych za tím ale nějaké politické intriky. Naši podporu má nadále,« potvrdil.

Pavel Vodseďálek.

Úsporné opatření?

Střekovští zastupitelé odvolali ve středu na schůzi zastupitelstva tajným hlasováním starostu ústeckého obvodu Petra Vinše (Za lepší Střekov). Jeho pravomoci automaticky převzal 1. místostarosta Pavel Peterka (ANO).

Ve střekovském zastupitelstvu zasedá i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) a jeho náměstkyně Věra Nechybová (UFO). »Pro mě to bylo překvapením, protože bod programu jednání byla úsporná opatření 2020-2022 a do tohoto bodu se vsunulo v podstatě odvolání pana starosty,« uvedla Nechybová. Dodala, že ti, kteří navrhovali úsporná opatření, zmínili, že se uspoří plat starosty. Dodala, že starostovi byla vyslovena nedůvěra, její důvod se ale zastupitelé nedozvěděli. »Odůvodňovali to spoustou drobností, drobných i větších pochybení, třeba, že jsem si koupil koloběžku a tancoval na internetu,« uvedl Vinš. Doplnil, že mu zastupitelé vytkli také to, že s některými nekomunikoval.

Pět odvolaných, čtyři šli sami…

V Děčíně se ve čtvrtek nečekaně rozpadlo vedení města. Zastupitelé odvolali pět radních včetně primátora Jaroslava Hroudy (ANO), další čtyři radní rezignovali.

Nejprve byla oznámena rezignace náměstka primátora a jediného zastupitele za ČSSD, městského strážníka Václava Němečka a bývalého basketbalisty Jakuba Houšky (Náš Děčín). Oba shodně uvedli, že nefungovala komunikace v koalici. Němeček navíc zkritizoval náměstka primátora Vladislava Rašku (Náš Děčín) odpovědného za územní rozvoj kvůli revitalizaci historické čtvrti Podmokly, kde znalecké posudky odhalily chyby. Němeček nato vyzval k Raškovu odvolání. Dlouholetý děčínský politik, bývalý primátor Raška následně oznámil, že Náš Děčín vypovídá koaliční smlouvu a zastupitelé ho následně odvolali. Pak rezignoval radní Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Ve vzrušené debatě opoziční zastupitelé navrhli odvolat celé vedení města. Ještě před hlasováním stihl rezignovat radní Martin Weiss. Hrouda, jeho náměstek Jiří Anděl, Jiří Chára a Jan Palička (všichni ANO) byli odvoláni 15 hlasy zastupitelů.

Do příštího jednání na konci srpna bude řídit padesátitisícové město Hrouda, který krátce po svém zvolení vešel ve známost tím, že si pořídil luxusní služební vůz s registrační značkou PRIMATOR, a s ním i čtyři odvolaní radní. Během léta budou politici dohadovat novou koalici. V zastupitelstvu o 27 členech měla koalice těsnou většinu 14 hlasů.

(zku)