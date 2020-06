Ilustrační FOTO - Pixabay

Čtvrtině lidí chybí peníze na vlastní zdraví

Čtvrtině lidí chybí peníze na vlastní zdraví. Téměř polovina z nich by je investovala do jednorázových zákroků, jako je pořízení nových zubů. Naopak připlatit si za nadstandardní péči v nemocnicích se Čechům příliš nechce, vyplývá z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Průzkum ukázal na to, že nedostatek peněz na investice do svého zdraví pociťují především lidé nad 55 let. Nejméně pak chybí peníze lidem s vysokoškolským vzděláním.

Téměř 45 procent lidí by peníze primárně investovalo do jednorázových zákroků, jako je například pořízení nových zubů. "Na 15 procent respondentů by potřebné finance investovalo do zdravotnických potřeb a pomůcek a 12 procent do prevence v podobě očkování. Do očkování by přitom nejčastěji investovali mladí lidé do 26 let," uvedl marketingový ředitel Cofidisu Cyril Křůpala.

Více než polovina lidí by byla ochotna uvažovat v souvislosti se zdravím o půjčce. Na jednorázové zákroky by si půjčku vzala více než třetina dotazovaných, 14 procent lidí by půjčku využilo na preventivní, například onkologické vyšetření.

Co se týká dalších investic do zdraví, na samém konci žebříčku se podle průzkumu ocitla nadstandardní péče v nemocnicích, do té by investovalo pouze sedm procent dotazovaných. Jen o něco málo více lidí by chtělo primárně vložit získané peníze do preventivních prohlídek a do prevence v podobě sportu a pohybových aktivit.

(čtk)